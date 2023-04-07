Rapora göre, tekstil ürünlerine yönelik talep dünya genelinde, 2021 yılının 2. ve 3. çeyreğinde toparlansa da hem büyük üretici ülkelerde hem de nihai pazarlarda pandemi öncesi seviyelerin çok altında kaldı.

Ticari alacak sigortasında dünya lideri Allianz Trade 2022 yılı için hazırladığı Sektörler Raporu’nu yayınladı. Raporun tekstil sektörü ile ilgili bölümünde, talepte başlayan toparlanmaya rağmen hem büyük üretici ülkelerde hem de nihai pazarlarda pandemi öncesi seviyelere gelinemediği belirtildi.

Tekstil sektörünün toparlanamamasının nedenleri arasında pandemi sonrası baş gösteren tedarik zinciri sıkıntılarının olduğu vurgulanan Raporda, önümüzdeki dönemde şirketlerin maliyetlerinde; “hızla büyüyen ikinci el pazarının yoğun rekabete katılması”, “üretimin Çin’den, Vietnam, Bangladeş, Endonezya gibi alternatif ülkelere kayması”, “yeni sürdürülebilirlik standartları” nedeniyle yaşanabilecek artışa dikkat çekildi. Raporda ayrıca, Rusya – Ukrayna Savaşı sonrası ülkelerdeki tedarik zincirinin aksaması ve bu ülkelerde ortaklıkları, iştirakleri, bayileri ve mağazaları olan şirketlerin faaliyetlerini durdurmaları veya yavaşlatmalarının da maddi ve manevi kayıplarda etkili olmaya devam edeceği vurgulandı. Sektörde talebin pandemi öncesi seviyelere halen gelememesinin diğer nedenleri ise; Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ve devamındaki enerji krizi, emtia fiyatlarındaki volatilite, küresel tedarik zincirindeki olumsuzluklar ile lojistik krizi olarak sıralandı.

Türkiye’nin gözü Avrupa ekonomisinde

Rapora göre, Türk tekstil sektörünün 2023 yılında gözü hazır giyim ihracatının yüzde 70’inin Avrupa Birliği (AB) ülkelerine olması nedeniyle bölgedeki ekonomik gelişmelerde olacak. 2022 yılının ikinci yarısında AB ülkelerinde yaşanan gaz sıkıntısı, faizlerin yükselmesi ve resesyon endişeleri sebebiyle siparişlerinde azalma meydana gelen Türk tekstil sektörü açısından, en büyük pazar olan Avrupa’da beklenen ılımlı resesyonun etkileri 2023 yılı için belirleyici olacak.

YENİGÜN HABER MERKEZİ