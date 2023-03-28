140 ülkeye ihracat yapan Teksan, kiralık mobil jeneratör ve elektrik enerjisini elektrokimyasal enerjiye dönüştürerek depolayan bir enerji depolama çeşidi olan TESS’i tanıttığı fuarlarda sektör profesyonellerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı. 25 yılı aşkın tecrübesiyle geliştirdiği ürünleri dünyanın 140 ülkesine ulaştıran Teksan, sektörün en önemli fuarlarına katılarak ihracattaki gücünü artırıyor. 21 – 23 Şubat’ta Orlando’da düzenlenen PowerGen International Fuarı’na katılan Teksan, kiralık-mobil jeneratörlerinin yanı sıra yeni ürünü TESS (Teksan Enerji Depolama Sistemler) ile UL sertifikalı ürünlerini tanıttı. Geçici süreli enerji ihtiyacı için en ideal çözümü sunan Teksan kiralık-mobil jeneratörlere kiralama firmaları yoğun ilgi gösterdi. 8-9 Mart tarihlerinde ise Londra’da gerçekleşen Data Center World Fuarı’na katılan Teksan burada Uptime sertifikalı ürünlerini profesyonellerin beğenisine sundu. Her iki fuarda da yeni anlaşmalara ve iş birliklerine imza atan Teksan, ihracatta atağa kalktı. Enerji arzını ve sürekliliğini güvence altına alan TESS, elektrik enerjisinin depolanması için inovatif bir çözüm oluyor. Akıllı teknolojilerle donatılan TESS’in sistemi anlık veri akışı ile sürekli kendini izleyerek değişen durumlara ve ihtiyaçlara göre otomatik olarak devreye giriyor. TESS’in Lityum Demir Fosfat kullanılan Batarya Sistemi, tükettiği kaynak oranının az olmasından dolayı sağladığı uzun ömrün dışında çevreci ve ekonomik özellikleriyle de dikkat çekiyor. Teksan’ın Data Center World Fuarı’nda tanıttığı Uptime sertifikalı ürünler, Tier III ve Tier IV kriterlerini karşılıyor. Veri merkezlerinde genellikle Uptime Institute Tier sertifikasyonu kullanılıyor. Teksan’ın Uptime tarafından onaylı jeneratörleri Tier III ve Tier IV sertifikası alacak veri merkezlerinde sorunsuzca kullanılabiliyor. Ayrıca uluslararası deprem yönetmeliklerine uygun olan ürünler, sismik sertifikaya sahip. Ürünlerin, 9 şiddetindeki bir depreme kadar dayanabildiğine dair raporları bulunuyor. Konuya ilişkin bir değerlendirmede bulunan Teksan Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Ata Tuncer, “Şu anda ürünlerimizi 140 ülkeye ihraç ediyoruz. Ancak hedefimiz bu rakamı artırarak dünya pazarından önemli bir pay almak. Bu çerçevede sektörümüzün en önemli fuarlarına katılarak yeni ürün ve hizmetlerimizi tanıtıyoruz. PowerGen International ve Data Center World fuarları da bu anlamda bizim için başarılı geçti. ABD pazarında ciddi bir potansiyel var. İngiltere pazarı ise mevcut potansiyelinin yanı sıra çevre ülkelere ulaşmak anlamında önem arz ediyor. Bu fuarlarda yaptığımız anlaşmaların bizi dünya pazarında daha iyi bir noktaya taşıyacağına yürekten inanıyoruz” dedi.