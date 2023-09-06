Tahmini Okuma Süresi: dakika

Türkiye teknoloji perakendeciliğinin ve e-ticaretin öncü markası Teknosa, zengin bir yelpazede kaliteli ürün çeşitliliği sunduğu özel markası Preo ile okula dönüş heyecanına ortak oluyor. Teknosa’nın sadakat programı TeknoClub üyeleri, Preo ürünlerindeki ‘okula dönüş’ kampanyası kapsamında 15 Eylül’e kadar pek çok fırsattan yararlanabilecek. Kampanya kapsamında seçili notebook sırt çantası 499 TL’ye, gaming klavye mouse set 379,99 TL’ye, mikrofonlu gaming kulaklık 329,99 TL’ye TeknoClub üyelerinin ilgisine sunuluyor.

TeknoClub’a nasıl üye olunur

TeknoClub programına Teknosa’nın web sitesi, mağazaları, mobil uygulamalar üzerinden ya da TEKNOCLUB yazıp 7889’a SMS göndererek üye olmak mümkün. TeknoClub üyeleri, harcamaları oranında bir üst üyeliğe geçerek, daha çok avantajdan yararlanabiliyor. TeknoPlus, TeknoPro ve TeknoElit üyeliklerine dahil olan müşteriler, avantajlı kampanyalar, doğum gününe özel ve 3’üncü parti markalarda geçerli indirimlerin yanı sıra ücretsiz kargo, çağrı merkezi ve servis hizmetlerinde öncelikler, sürpriz hediyeler ve ayrıcalıklara sahip oluyor.