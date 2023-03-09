Türkiye’nin 66 ilinde 200’e yakın satış noktasında teknoloji severlerle buluşan Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, en çok ihtiyaç duyulan teknoloji ürünlerini avantajlı fiyatlar ve katma değerli hizmetlerle tüketicilerle buluşturmaya devam ediyor. Türkiye’nin dört bir köşesinde mağaza yatırımlarında hız kesmeyen Teknosa, Ankara Vega AVM Subayevleri ile Kayseri Almer AVM’de yeni mağazalarını tüketicilerin hizmetine sundu. Her iki mağazada da telekomdan bilgi teknolojilerine, tüketici elektroniğinden küçük ev aletlerine ve aksesuarlara pek çok ürün tüketicilerle buluşuyor.

Türkiye’de teknoloji alışverişinin öncü adresi Teknosa, topluma, paydaşlarına ve sektöre daha fazla değer yaratacak yatırımlarına devam edecek.

YENİGÜN HABER MERKEZİ