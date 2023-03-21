Türkiye’nin en teknolojik markalarını ödüllendiren Tech Brands Turkey ödülleri, törenle sahiplerini buldu. Pazarlamasyon ve Nielsen Türkiye iş birliğiyle uygulanan ödül programı, 43 farklı sektörde, açık uçlu sorularla Türkiye genelindeki tüketici kitlesinin verdiği yanıtları baz alarak, Türkiye’nin en teknolojik markalarını belirliyor. Türkiye’nin 66 ilinde 200’e yakın satış noktasında teknoloji severlerle buluşan Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa da Tech Brands Turkey’de “Teknoloji Marketi” kategorisinde Türkiye’nin en teknolojik markası seçildi. Türkiye’deki teknoloji, inovasyon, dijital ve pazarlama sektörünün liderlerini bir araya getiren törende Teknosa adına ödülü Pazarlama, Dijital Ticaret ve Müşteri Deneyimi ekipleri birlikte aldı.

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