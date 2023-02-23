Teknopark İstanbul, 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afet ve acil durumlara yönelik teknolojik çözümlerin geliştirilmesine yönelik Helpcube hızlandırma programını başlattı.

Ülkemizin afetlere teknolojik olarak hazırlıklı olabilmesi amacıyla tasarlanan Helpcube Hızlandırma Programı, derin teknoloji ve girişimcilik ekosistemindeki tecrübesiyle öne çıkan Kuluçka Merkezi Cube Incubation liderliğinde önemli çözüm ortağı ve partnerlerin katılımıyla hayata geçti.

Helpcube ile acil durumlara, afet öncesi, anı ve sonrasını kapsayan süreçlere yönelik teknoloji çözümleri içeren projeleri olan girişimlerin büyüyebilmesine yönelik destekler ve yol haritası sunulacak.

Program, proje fikrini doğrulamış, ürün çıkarma aşamasındaki ya da projesini ürüne dönüştürmüş girişimcilerin eğitim, alan tahsisi, teknik imkan, mentorluk, stratejik çözüm ortakları, partner firma görüşmeleri ve demo day etkinlikleri ile büyüyüp ölçeklenmesine yardımcı olacak.

Helpcube hızlandırma program içeriği

Programda girişimcilere afet ve acil durumlar ile girişimcilik ekosistemi özelinde eğitimler verilecek. Ayrıca programda yer alan stratejik partnerler ve çözüm ortakları vasıtasıyla girişimcilerin projelerine yönelik birebir destekler sağlanacak.

Program kapsamında girişimcilere sağlanacak diğer destekler ise şu şekilde sıralanıyor: Açık modern çalışma alanları, teknik ve dikey mentorluk, girişim analizi ve teknik analizler, akademik ve teknik danışmanlıklar, etkinlikler, montaj ve elektronik atölyesi kullanımı, ıslak/kuru laboratuvar ve temiz oda kullanımı, Teknopark İstanbul firmaları ile eşleştirme çalışmalar, yatırımcı buluşmaları, TTO destekleri, teknopark vergi ve avantajları, sunum hazırlama ve demo day.

Ön başvuruları devam eden Helpcube Hızlandırma Programı’na https://bit.ly/helpcube adresinden başvuru yapılabiliyor.

Ayrıca, yakın zamanda Cube Incubation girişimcilerinin çözüm ve önerilerinden derlenen olası Afetlere ve Acil Durumlara Yönelik Teknoloji İçeren Çözüm Önerileri Raporu yayınlandı. Rapor, https://bit.ly/helpcuberapor adresinden incelenebilir.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi