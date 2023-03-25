Türkiye girişimcilik ekosisteminin en büyük destekçilerinden Teknopark İstanbul’un, kuluçka merkezi Cube Incubation aracılığıyla düzenlediği “Açık Kapı: İş Dünyası ile Buluşma" etkinliklerinin 9’ncusu, Marmara Teknokent ortaklığında gerçekleşti.

TÜBİTAK Başkanı Prof.Dr Hasan Mandal projeleri birebir dinledi

Cube Incubation yerleşkesinde düzenlenen Açık Kapı etkinliğine TÜBİTAK Başkanı ve Marmara Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal sahne alan girişimlerle görüşerek, projeleri yakından inceledi.

Topçu: Yeni iş birliklerinin oluşmasına zemin hazırlıyor

Geleneksel hale gelen etkinliğin önemine değinen Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu da şunları kaydetti: “Açık kapı etkinlikleri, girişimlerimiz ile iş dünyası arasında bir köprü görevi görüyor. TÜBİTAK, THY Teknik ve ASELSAN gibi büyük kurumlara, girişimlerin projelerini anlatma şansı yakalaması açısından çok önemli. Bu sayede yeni iş birliklerinin oluşmasına zemin hazırlanıyor.” Etkinlik kapsamında projelerini sergileyen Teknopark İstanbul ve Marmara Teknokent girişimleri şu şekilde: