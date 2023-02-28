Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afet ve acil durumlara yönelik Helpcube isimli önleyici teknolojiler programı başlatan Teknopark İstanbul, savunma sanayii şirketleri ile birlikte depremzedeler için seferber oldu. Ar-Ge çalışmalarını Teknopark İstanbul bünyesinde yürüten ve afet bölgesine gönderilen sensör ve İHA'larla yüzlerce kişinin kurtarılmasında aktif rol oynayan Türk savunma şirketlerinin desteğiyle deprem bölgesinde 3 bin 600 kişilik konteyner kent kuruluyor.

11 ili etkileyen depremler sonrası Teknopark İstanbul ve Türk savunma şirketlerinin çalışanları bölgeye akın ederek arama kurtarma çalışmalarına katılmıştı. Duvar arkası radar, çubuk kamera, termal kamera, yer altı görüntüleme ve analiz cihazı, göçük altı görüntüleme cihazları, güneş enerjili kameralar ve 2 bin kadar jeneratörle yetkililere destek olan çalışanlar, bölgedeki yardım faaliyetlerini halen sürdürüyor.

3 bin 600 kişilik konteyner kent kuruluyor

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir’in depremzedelere konaklama ve iş imkânı sağlayacaklarına dair açıklamasının ardından Teknopark İstanbul da bölgedeki konteyner kent çalışmalarını hızlandırdı. T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda Kahramanmaraş Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulacak konteyner kentte 3 bin 600 kişi barınacak. EXPO sahası içinde yer alacak yaşam alanındaki her bir konteyner 120 bin liraya mal olacak.

Bilal Topçu: En büyük Ar-Ge firmamızdan en küçük kuluçka firmamıza kadar, ülkemizin hizmetindeyiz

Deprem bölgesinde yaraları sarmak ve hayatın en kısa sürede normal akışına dönmesi için ilk andan itibaren seferber olduklarını söyleyen Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu, şunları kaydetti: “Çalışanlarımız başta olmak üzere, en büyük Ar-Ge firmamızdan en küçük kuluçka firmamıza kadar, ülkemizin ve insanlarımızın yanında ve hizmetindeyiz. İlk etapta afet bölgesinde ihtiyaç duyulan malzemeleri iki yardım tırı ile bölgelere sevk ettik. İçinde bulunduğumuz zorlu süreçte öncelikli ihtiyaçların karşılanması için tüm imkânlarımızla çaba gösteriyoruz.”

Afet projeleri için Helpcube programı başlatılmıştı

Teknopark İstanbul, derin teknoloji ve girişimcilik ekosistemindeki tecrübesiyle öne çıkan Kuluçka Merkezi Cube Incubation liderliğinde, önemli çözüm ortağı ve partnerlerin katılımıyla afet ve acil durumlara yönelik Helpcube önleyici teknolojiler programı başlatmıştı. Ülkemizin afetlere teknolojik olarak hazırlıklı olabilmesi amacıyla tasarlanan Helpcube ile, acil durum ve afetlere yönelik önleyici teknolojilerin yanı sıra afet esnasında ve sonrasında destekleyici hizmet veya ürün içeren projeleri olan girişimlerin büyüyebilmesine yönelik destekler sunulacak.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi