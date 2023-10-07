Türk Telekom, Vodafone ve Türkcell'den 5 GB ve 10 GB Bedava İnternet Kampanyaları!
Yayınlanma:
07 Ekim 2023 Cumartesi 16:30
Gündelik yaşantımızın vazgeçilmezi olan internetin maliyeti bazen bütçeyi zorlayabilir. Neyse ki, Türk Telekom, Vodafone ve Türkcell, kullanıcılarına bedava internet kampanyaları sunarak bu maliyeti hafifletiyor. İşte detaylar!
1 5
Günümüzde internet, iletişimden eğlenceye kadar pek çok alanda hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Ancak yüksek internet fiyatları ve tarife maliyetleri, ay sonunda cep telefonu faturalarının kabarmasına neden olabiliyor. Bu nedenle, Türk Telekom, Vodafone ve Türkcell gibi büyük operatörler, kullanıcılarına bedava internet kampanyaları sunarak bütçelerine nefes aldırıyorlar.
2 5
Bimcell ve Türk Telekom'un Güncel Bedava İnternet Kampanyaları
Bimcell, halen devam eden iki bedava internet kampanyası sunuyor ve her birine yalnızca bir kez katılabilirsiniz. İlk kampanya, yeni gelen kullanıcılara 9 GB internet, 300 dakika ve 300 SMS hediyesi sunuyor. Bimcell hattınız aktif hale geldikten sonraki 30 gün içinde bu kampanyadan faydalanabilirsiniz. Kampanyaya katılmak için 4551'e "BİMCELL BONUS" yazıp göndermeniz yeterlidir.
3 5
Bimcell'in ikinci kampanyası ise tüm kullanıcılar içindir. 4551'e "BİMCELL SENLİK" yazıp göndererek hediye internetinizi alabilirsiniz. Haftalık 5 GB veya aylık 5 GB seçenekleri, kendi internet kullanım tercihlerinize göre size sunulur. Bimcell, avantajlarınızı kendi ihtiyaçlarınıza uygun olarak değerlendirmenize olanak tanır.
4 5
Türk Telekom, kampanyalarını dijital operatör platformu üzerinden sunmaktadır. "Sil Süpür" kampanyası, haftalık hediyeler sunar ve kullanıcılar bu kampanyaya dijital platformdan katılabilirler. Diğer kampanyalar daha çok faturalı yeni müşterilere yöneliktir. 12 ay boyunca faturalı kullanım taahhüdü verenlere 20 GB internet hediye edilir. Ancak bu taahhüt süresini ihlal ederseniz, hediye edilen internetin ücreti sonraki faturanıza yansıtılır. Ayrıca otomatik ödeme talimatı verenlere özel olarak 2 GB hediye eden bir kampanya da bulunmaktadır.
5 5
Vodafone ve Türkcell'in Güncel Bedava İnternet Kampanyaları
Vodafone ve Türkcell operatörleri, bedava internet kampanyalarını dijital platformlar üzerinden sunarlar. Her iki operatörde de "Salla Kazan" ve "Çark Hediyeleri" gibi haftalık kampanyalar mevcuttur. Türkcell, diğer uygulamalarına ilk kez giriş yapan kullanıcılara özel hediyeler sunar. Kampanya detayları operatörün dijital platformunda bulunabilir.