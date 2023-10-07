Türk Telekom, Vodafone ve Türkcell'den 5 GB ve 10 GB Bedava İnternet Kampanyaları!

Türk Telekom, kampanyalarını dijital operatör platformu üzerinden sunmaktadır. "Sil Süpür" kampanyası, haftalık hediyeler sunar ve kullanıcılar bu kampanyaya dijital platformdan katılabilirler. Diğer kampanyalar daha çok faturalı yeni müşterilere yöneliktir. 12 ay boyunca faturalı kullanım taahhüdü verenlere 20 GB internet hediye edilir. Ancak bu taahhüt süresini ihlal ederseniz, hediye edilen internetin ücreti sonraki faturanıza yansıtılır. Ayrıca otomatik ödeme talimatı verenlere özel olarak 2 GB hediye eden bir kampanya da bulunmaktadır.