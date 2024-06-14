Samsung Galaxy S23 Ultra İçin İndirim Haftası! Bir Hafta Geçerli Galaxy S23 Ultra Fiyatı Sadece 12.750 TL!

Samsung Galaxy S23 Ultra, 2024 yılında piyasaya sürülen güçlü bir akıllı telefondur. Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisine sahip olan bu cihaz, üst düzey performans sunmaktadır. Telefon, 8 GB RAM ile desteklenen bu işlemci sayesinde mükemmel bir kullanıcı deneyimi vaat etmektedir.

Ekran ve Tasarım Özellikleri

Samsung Galaxy S23 Ultra, 6,8 inç boyutunda Dinamik AMOLED ekran sunmaktadır. 3.088 x 1.440 piksel çözünürlüğü ve 120 Hz ekran yenileme hızı ile akıcı bir görüntü sunar. Her zaman açık ekran özelliği ile kullanıcılarına pratik bir kullanım imkanı sağlar.

Kamera Özellikleri

Cihazın ana kamerası 200 megapiksel çözünürlüğe sahiptir ve lazer otofokus sistemi ile optik görüntü sabitleme özellikleri sunar. Ayrıca 10 megapiksel periskop telefoto, 10 megapiksel telefoto ve 12 megapiksel ultra geniş açı kameralar da bulunmaktadır. Periskop kamerası 10 kata kadar optik zoom yapabilirken, diğer telefoto kamerası 3 kat optik yakınlaştırma sunar. Samsung Galaxy S23 Ultra, 8K video kaydı yapabilme yeteneği ile de dikkat çekmektedir.

Performans ve İşletim Sistemi

Telefon, Android 13 işletim sistemi ile çalışmakta olup, microSD kart desteği bulunmamaktadır. Ancak Snapdragon 8 Gen 2 işlemci ve 8 GB RAM ile güçlü bir performans sunar.

Diğer Özellikler

Samsung Galaxy S23 Ultra'da ekran içi parmak izi sensörü bulunmaktadır ve 5.000 mAh pil kapasitesi ile uzun süreli kullanım sağlar. Cihaz, 45 watt hızlı şarj özelliği sayesinde 30 dakikada %65'e kadar şarj olabilir.

Fiyat ve Renk Seçenekleri

Piyasada 45.199 TL'ye satışa sunulan Samsung Galaxy S23 Ultra, hem siyah hem de yeşil renk seçenekleriyle tüketicilere sunulmaktadır. Ayrıca, telefonu satın alan kullanıcılara Galaxy Buds 2 Pro kablosuz kulaklık hediye edilmektedir.

Samsung Galaxy S23 Ultra, 2024 yılı itibarıyla teknoloji tutkunları için mükemmel bir seçenek olup, yüksek performansı ve gelişmiş özellikleri ile dikkat çekmektedir.