Samsung Galaxy A35 Orta Segment Akıllı Telefon Piyasaya Bomba Bir Giriş Yaptı! Şuanlık Fiyatı Sadece 36.980 TL!

Samsung, yeni orta segment akıllı telefonu Galaxy A35'i Güney Kore'de piyasaya sürerek kullanıcıların beğenisine sundu. 499.400 Kore wonu fiyat etiketi ile satışa sunulan telefon, yaklaşık 11.799 Türk Lirası'na denk geliyor. Galaxy A35, sunduğu teknik özelliklerle dikkat çekiyor ve farklı kullanıcı ihtiyaçlarına hitap etmeyi hedefliyor.

Galaxy A35'in Ekran Özellikleri

Galaxy A35, 6.67 inç boyutunda Super AMOLED ekran ile donatılmış. Full HD+ çözünürlük sunan bu ekran, 120 Hz yenileme hızı ile akıcı bir görüntü deneyimi sağlıyor. Ayrıca 1.000 nite kadar parlaklık desteği ile açık hava kullanımlarında ve yüksek ışık koşullarında daha iyi görünürlük sağlıyor.

Güçlü İşlemci ve Depolama Alanı

Samsung Galaxy A35, Samsung'un kendi geliştirdiği Exynos 1380 işlemciye sahip. Bu güçlü işlemci, günlük görevlerin yanı sıra orta düzey oyunları ve uygulamaları sorunsuz çalıştırıyor. Telefon, 6 GB veya 8 GB RAM seçenekleri ile sunulurken, 128 GB dahili depolama alanı ile geniş veri depolama ihtiyaçlarını karşılıyor.

Çok Yönlü Kamera Sistemi

Galaxy A35'in arka kamerası, optik görüntü sabitleme (OIS) özellikli 50 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 5 MP makro lense sahip. Bu çok yönlü kamera sistemi, farklı çekim senaryolarında kullanıcıların yaratıcı olmasına imkan tanıyor. Ön tarafta ise 32 MP selfie kamerası bulunuyor, bu da net ve detaylı selfie'ler çekme imkanı sunuyor.

Uzun Pil Ömrü ve Hızlı Şarj

Galaxy A35, 5.000 mAh batarya kapasitesi ile uzun süreli kullanım sunuyor. 25W hızlı şarj desteği sayesinde telefonunuzu kısa sürede şarj edebilirsiniz. Bu özellik, kullanıcıların günlük yaşamda şarj endişesi yaşamadan telefonlarını kullanmalarını sağlıyor.

Orta Segmentte Güçlü Bir Rakip: Galaxy A35

Samsung'un Galaxy A35'i Güney Kore pazarına sunması, şirketin orta segmentteki rekabet gücünü artırma stratejisinin bir parçası olarak değerlendirilebilir. Yüksek ekran yenileme hızı, güçlü işlemci, geniş depolama alanı ve çoklu kamera sistemi ile Galaxy A35, kullanıcıların beklentilerini karşılayacak donanım ve performansı sunuyor. Bu özellikleriyle Galaxy A35, Güney Kore pazarında ve diğer pazarlarda kullanıcıların ilgisini çekmeyi hedefliyor.