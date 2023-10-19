Samsung, Galaxy A05 Serisini O Ülkede Satışa Sundu

Samsung, Filipinler'deki tüketici kitlesi için uygun fiyatlı ve güçlü özelliklere sahip iki yeni akıllı telefon olan Galaxy A05 ve Galaxy A05s'i tanıttı. Bu iki model, giriş seviyesindeki kullanıcılara geniş bir ekran, yüksek çözünürlüklü kameralar ve hızlı şarj gibi önemli özellikler sunuyor.

Galaxy A05 modeli, 6.7 inçlik PLS LCD HD+ bir ekrana sahiptir. MediaTek'in Helio G85 işlemcisini barındırırken, 4 GB RAM ve 64 GB veya 128 GB depolama seçenekleri sunar. 5.000mAh kapasiteli pil, 25W hızlı şarjı destekler. Ön tarafta 8 megapiksel bir selfie kamerası bulunurken, arka tarafta 50 megapiksel ana kamera ve 2 megapiksel derinlik sensörü bulunur. Bu cihaz, çift SIM kart desteği, Wi-Fi, Bluetooth, microSD kart yuvası, yüz tanıma, USB-C ve 3.5mm kulaklık girişi gibi önemli özelliklere sahiptir. Android 13 işletim sistemi ve Samsung'un kullanıcı dostu One UI arayüzüyle birlikte gelir.

Galaxy A05s, daha yüksek bir ekran yenileme hızına sahip olan 6.7 inçlik 90Hz FHD+ PLS LCD bir ekrana sahiptir ve Snapdragon 680 yonga setini barındırır. 4 GB RAM ve 128 GB depolama kapasitesi sunar. 5.000mAh batarya, yine 25W hızlı şarjı destekler. Ön tarafta 8 megapiksel bir selfie kamerası ve arka tarafta 50 megapiksel ana kamera, 2 megapiksel derinlik sensörü ve 2 megapiksel makro lens bulunur. Bu modelde de çift SIM kart desteği, 4G VoLTE, Wi-Fi, Bluetooth, yan tarafta bulunan parmak izi tarayıcı, microSD kart yuvası, yüz tanıma, USB-C ve 3.5mm ses girişi gibi özellikler mevcuttur. Ayrıca, Android 13 işletim sistemi ve Samsung'un One UI arayüzüyle kutudan çıkar.

Filipinler'de Galaxy A05 Siyah ve Gümüş renk seçenekleriyle başlangıç fiyatı yaklaşık olarak 100 Amerikan Doları (5,690 PHP) iken, Galaxy A05s Siyah ve Açık Yeşil renk seçenekleriyle başlangıç fiyatı yaklaşık olarak 140 Amerikan Doları (7,990 PHP) olarak belirlenmiştir.

Samsung, Galaxy A05 ve A05s ile Filipinler'deki tüketici taleplerine uygun ve rekabetçi bir şekilde cevap vererek kullanıcıların beklentilerini karşılamayı hedefliyor.