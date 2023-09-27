Öğrencilere Cep Telefonu Desteğinin Detayları Belli Oldu: İşte 9.500 TL Altındaki Modeller

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından öğrencilerin heyecanla beklediği cep telefonu ve bilgisayar desteğine ilişkin ayrıntılar belli oldu. Erdoğan, örgün eğitimdeki üniversiteli gençlere maddi destek vereceğini duyurarak, bu desteğin toplamda 5.500 TL'yi aşmayacağını belirtti. Buna göre, cep telefonları için piyasa fiyatının yüzde 44.4'üne kadar, bilgisayarlar için ise yüzde 16.7'sine kadar destek sağlanacak.

Öğrencilerin en çok merak ettiği konu, hangi telefonları vergisiz olarak alabilecekleri oldu.

İşte vergisiz alınabilecek telefon modelleri ve fiyatları:

Samsung:

Galaxy A31: 9.499 TL Galaxy A32: 9.399 TL Galaxy M33 5G: 9.000 TL Galaxy M20 32 GB: 8.999 TL Galaxy M22: 8.684 TL Galaxy A22: 8.588 TL Galaxy M14 5G: 8.526 TL Galaxy A21s: 8.499 TL Galaxy A24: 8.299 TL Galaxy A30: 7.900 TL Galaxy M23 5G: 7.719 TL Galaxy A12: 7.719 TL

Xiaomi:

Redmi Note 12S: 9.452 TL Redmi Note 11S: 8.999 TL Redmi Note 12: 8.587 TL Redmi Note 10S: 8.499 TL Redmi Note 11: 8.390 TL Redmi Note 10 5G: 7.999 TL Redmi 10 2022: 5.999 TL Redmi 9C: 4.799 TL

Huawei:

Nova 9 SE: 9.399 TL Nova Y90: 9.150 TL Nova 8i 128 GB: 8.700 TL P30 Lite 64 GB: 7.999 TL Huawei P40 Lite: 7.899 TL

Casper:

Via X30 Plus: 9.399 TL Via X30:

General Mobile:

Gm 24 Pro: 9.459 TL Gm 21 Pro: 9.000 TL Gm 22 Pro: 7.899 TL Gm 23: 5.540 TL

Realme:

Realme 10 128 GB: 9.499 TL Realme XT 128 GB: 8.999 TL Realme 9 Pro 128 GB: 8.999 TL Realme 6 Pro: 8.999 TL Realme C55 128 GB: 7.999 TL

Vivo:

Vivo Y35: 9.248 TL Vivo Y36: 9.049 TL Vivo Y22: 7.260 TL Vivo Y16: 4.899 TL

Honor:

X9a 5G: 9.199 TL

Oppo:

Oppo A91: 8.999 TL Oppo A54: 6.399 TL

Poco:

M3 Pro 5G: 8.999 TL M3 128 GB: 8.455 TL

Infinix:

Infinix Note 30: 8.079 TL Infinix Note 12: 7.149 TL

OnePlus:

OnePlus Nord N10 5G 128 GB: 8.999 TL

Öğrencilere sağlanan bu destek, eğitimlerine katkı sağlayacak teknolojik araçlara ulaşmalarını kolaylaştıracak. Vergisiz alınabilen bu telefon ve bilgisayar modelleri, öğrencilerin bütçelerine uygun seçenekler sunuyor. Bu sayede öğrenciler, eğitimlerini daha verimli bir şekilde sürdürebilecekler.