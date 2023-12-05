iPhone 16 Çıkış Tarihi Az Önce Sızdırıldı! Sızdırılan Bilgiler Arasında Fiyat ve Özellikleride Dikkat Çekti

Eylül 2024’te piyasaya sürülmesi planlanan iPhone 16 serisi, Apple'ın potansiyel yeniliklerine odaklanan 16 iddia dolu özelliğiyle dikkat çekiyor. İşte bu iddiaların bir göz atalım.

1. Daha Büyük Ekranlar

iPhone 16 Pro ve Pro Max modelleri, beklenenin üzerinde büyüklükte ekranlar sunacak. İddialara göre, Pro modeli 6,3 inç, Pro Max modeli ise 6,9 inç boyutlarında olacak.

2. Yeniden Tasarlanmış Kamera Düzeni

Söylentilere göre, standart iPhone 16 modelleri, iPhone 12 ve 12 mini'nin tasarımına benzer dikey kamera düzenine geri dönecek.

3. Yenilikçi Yakalama Düğmesi

Tüm iPhone 16 modelleri, belki de işlevi hakkında henüz detaylar verilmemiş olsa da yeni bir fiziksel "Yakalama Düğmesi" ile gelebilir.

4. Gelişmiş Kamera Teknolojisi

iPhone 16 Pro modelleri, özellikle 0,5× modunda yüksek fotoğraf çözünürlüğü ve ayrıntı sunacak 48 megapiksel Ultra Geniş kamera lensine sahip olabilir.

5. Süper Telefoto Kamera

iPhone 16 Pro Max, önemli ölçüde artırılmış optik yakınlaştırma sunan ve "Pro" serisinde farklılaşmayı sürdüren bir süper telefoto periskop kamerasına sahip olabilir.

6. Wi-Fi 7 Desteği

Pro modellerinin, aynı anda 2.4GHz, 5GHz ve 6GHz bantları üzerinden veri aktarımını kolaylaştıran Wi-Fi 7'yi içermesi bekleniyor.

7. Yüksek Performanslı A18 Pro Çip

TSMC'nin N3E süreci ile üretilen ikinci nesil 3nm A18 Pro çip, gelişmiş performans vaat ediyor.

8. Gelişmiş 5G Bağlantısı

Pro modeller, Qualcomm'un Snapdragon X75 modemine sahip olabilir ve "5G Advanced" destekleyen ağlarda daha hızlı ve güç açısından daha verimli 5G bağlantısı sağlayabilir.

9. 5x Optik Yakınlaştırma

Her iki iPhone 16 Pro modeli, iPhone 15 Pro Max'e özel olan 5x optik yakınlaştırma özelliğine sahip olabilir.

10. Katı Hal Düğmeleri

Apple, Pro modellerine katı hal ses, güç ve sessize alma düğmeleri ekleyerek teknik zorlukları aşabilir.

11. Mikro Lens Teknolojisi

iPhone 16'nın OLED ekran panelleri, daha parlak mikro-lens teknolojisi ve yüksek güç verimliliği sunabilir.

12. Aksiyon Düğmesi

2024'te standart 16 modellerine eklenebilecek bir "Aksiyon Düğmesi" ile kullanıcı deneyimi daha da geliştirilebilir.

13. Güçlü A17 Çipler

iPhone 16 ve 16 Plus modellerinin, iPhone 15 Pro modellerindeki A17 Pro çip ile aynı olmasa da bir A17 çipe sahip olması bekleniyor.

14. Yapay Zeka İle Zenginleştirilmiş Özellikler

iOS 18 ile birlikte, büyük dil modelleri tarafından desteklenen yeni Siri özelliklerini bekleyebiliriz. Ayrıca, cihaz içi yapay zeka özellikleri, iPhone 16 modellerine özel olarak geliştirilecek.

15. Yığın Pil Teknolojisi

Söylentilere göre, 16 Pro modellerinde yığın pil teknolojisi kullanılacak. Bu da potansiyel olarak daha yüksek kapasite ve daha uzun kullanım ömrü sağlayabilir.

16. Ultra Model İle Üst Düzey Deneyim

Apple, iPhone 16 serisine ek kamera geliştirmeleri, daha büyük bir ekran ve muhtemelen portsuz bir tasarım sunan üst düzey bir Ultra modelini tanıtabilir.

Resmi Duyuru ve Beklentiler

iPhone 16 serisinin resmi duyurusunun Eylül 2024 civarında yapılması bekleniyor. Çıkış tarihi yaklaştıkça, en güncel detayları burada sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Siz ne düşünüyorsunuz? Lütfen düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşın.

Bu iddialar, iPhone 16'nın teknoloji dünyasına getireceği potansiyel yenilikleri gösteriyor. Eylül 2024'ü beklerken, Apple hayranları merak içinde bekliyor. Sizce yeni özellikler ve geliştirmeler, iPhone 16'yı diğer telefonlardan ayıran unsurlar olacak mı? Beğenilen özellikler hangileri olabilir? Tartışmaya katılın ve beklentilerinizi paylaşın!