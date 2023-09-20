iPhone 15 Pro Sevindiren Haberi Duyurdu! iPhone 15 Pro Yeni Özellik Geldi..

Akıllı telefon teknolojisinin ilerlemesiyle birlikte, cihaz fiyatları artış gösteriyor. Eskiden amiral gemisi telefonlar 699 ile 799 dolar arasında satılırken, şimdi 1000 doların üzerine çıkabiliyor. Ancak, fiyat artışıyla birlikte bir diğer sorun da cihazların onarım maliyetlerinin yükselmesi oldu. Özellikle cam kaplı ön ve arka yüzeylere sahip olan amiral gemisi telefonlar, hassaslıkları nedeniyle onarımları pahalı hale getirebiliyor.

Apple, bu sorunu fark ederek iPhone 15 Pro sahiplerine önemli bir müjde verdi. Son Wonderlust etkinliğinde tanıtılan iPhone 15 serisi, özellikle iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max modelleriyle dikkat çekti. Bu modeller, teknik özellikleriyle olduğu kadar iç tasarımlarıyla da fark yaratıyor.

Apple, bu yeni modelleri daha kolay onarılabilecek şekilde tasarlamaya odaklandı. Özellikle iç tasarım ve çerçeve yeniden tasarlandı, bu sayede arka camın kolayca çıkarılabilmesi sağlandı. Bu tasarım değişiklikleri, onarım maliyetlerini önemli ölçüde etkiledi.

Apple, ABD web sitesinde iPhone 15 modelleri için onarım ücretlerini güncelledi. Artık iPhone 15 Pro'nun arka cam hasarı için 169 dolar ve iPhone 15 Pro Max için 199 dolar ödemeniz gerekecek. Buna karşılık, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max için onarım ücretleri sırasıyla 499 dolar ve 549 dolar olarak belirlenmişti.

Bu, iPhone 14 Pro ve iPhone 15 Pro arasında onarım maliyetlerinde %63.4'lük bir düşüş olduğu anlamına geliyor. Benzer şekilde, iPhone 14 Pro Max ve iPhone 15 Pro Max arasında da %63.5'lik bir düşüş yaşandı. Bu gelişme, iPhone 15 Pro sahiplerine beklenmedik hasar durumlarında daha uygun fiyatlı bir onarım seçeneği sunuyor.

Sonuç olarak, Apple'ın onarıma uygun tasarımı ve düşük onarım maliyetleri, iPhone 15 Pro sahipleri için olumlu bir haber olarak karşılandı. Cihazların korunması önemli olsa da, beklenmedik kazalar her zaman olabilir ve bu tür durumlar için uygun maliyetli onarım seçenekleri sunmak kullanıcıların yüzünü güldürüyor.