iPhone 15 Pro Sahipleri Aldıklarına Bin Pişman Oldular! Telefon Resmen Yanıyor..

Bazı teknoloji uzmanları, Apple'ın iPhone 15 Pro'yu daha ince ve hafif yapmak adına etkili bir ısı dağılımından ödün verdiğini öne sürüyorlar. Cihazın tasarımı, ısıyı daha küçük bir alana yönlendirmeye çalışıyor gibi görünüyor. Ayrıca, yeni titanyum çerçeve malzemesinin de ısınma sorununa etki edebileceği düşünülüyor. Bu çerçeve malzemesi, eski paslanmaz çelik çerçeveden daha hızlı bir şekilde ısıyı iletebilir, bu da cihazın aşırı ısınmasına yol açabilir.

iPhone 15 Pro sahipleri aşırı ısınma sorunuyla karşı karşıya ve bu sorunun ne kadar süreceği ve çözümünün ne olacağı konusunda merakla beklemeye devam ediyorlar. Apple'ın bu sorunu nasıl çözeceği ve kullanıcılarına nasıl bir çözüm sunacağı ise zamanla netlik kazanacaktır.