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iPhone 15 Pro Sahipleri Aldıklarına Bin Pişman Oldular! Telefon Resmen Yanıyor..

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iPhone 15 Pro Sahipleri Aldıklarına Bin Pişman Oldular! Telefon Resmen Yanıyor..
Apple'ın yeni modeli iPhone 15 Pro, kullanıcıların şikayetçi olduğu aşırı ısınma sorunuyla gündeme geldi. İşte detaylar.
iPhone 15 Pro Sahipleri Aldıklarına Bin Pişman Oldular! Telefon Resmen Yanıyor.. 1 14

Apple'ın son ürünü olan iPhone 15 Pro, teknoloji dünyasının büyük bir heyecanla beklediği bir lansmanla tanıtıldı. Ancak, cihazın piyasaya sürülmesinin ardından bazı kullanıcılar, telefonlarının aşırı ısındığından şikayet etmeye başladılar. Bu şikayetler, iPhone 15 Pro'nun ciddi bir ısınma sorunuyla karşı karşıya olduğunu gösteriyor.

iPhone 15 Pro Sahipleri Aldıklarına Bin Pişman Oldular! Telefon Resmen Yanıyor.. 2 24

Resmi lansmandan önce, bazı teknoloji incelemecileri, cihazın A17 Pro çipinin aşırı ısındığına dair endişelerini dile getirmişlerdi. Bu endişeler, cihazın kullanımı sırasında sıcaklık sorunları yaşanabileceği fikrini ortaya koymuştu. Sosyal medya platformlarında birçok kullanıcı, iPhone 15 Pro kullanırken cihazın aşırı ısındığını ve bu nedenle bacaklarında veya parmaklarında yanıklar oluştuğunu iddia eden fotoğraflar ve şikayetler paylaşıyor.

iPhone 15 Pro Sahipleri Aldıklarına Bin Pişman Oldular! Telefon Resmen Yanıyor.. 3 34

Apple, aşırı ısınma sorununu kabul etti ve bu konuda bir açıklama yaptı. Şirket, iPhone 15 Pro'nun özellikle ilk kullanıldığında normalden daha sıcak olabileceğini ve bu durumun cihazın ilk kurulumu veya geri yüklemesi sırasında daha yüksek sıcaklıklarda çalışmasından kaynaklandığını belirtti. Ancak kullanıcıların yaşadığı aşırı ısınma sorunu, sadece ilk günlerle sınırlı değil gibi görünüyor.

iPhone 15 Pro Sahipleri Aldıklarına Bin Pişman Oldular! Telefon Resmen Yanıyor.. 4 44

Bazı teknoloji uzmanları, Apple'ın iPhone 15 Pro'yu daha ince ve hafif yapmak adına etkili bir ısı dağılımından ödün verdiğini öne sürüyorlar. Cihazın tasarımı, ısıyı daha küçük bir alana yönlendirmeye çalışıyor gibi görünüyor. Ayrıca, yeni titanyum çerçeve malzemesinin de ısınma sorununa etki edebileceği düşünülüyor. Bu çerçeve malzemesi, eski paslanmaz çelik çerçeveden daha hızlı bir şekilde ısıyı iletebilir, bu da cihazın aşırı ısınmasına yol açabilir.

iPhone 15 Pro sahipleri aşırı ısınma sorunuyla karşı karşıya ve bu sorunun ne kadar süreceği ve çözümünün ne olacağı konusunda merakla beklemeye devam ediyorlar. Apple'ın bu sorunu nasıl çözeceği ve kullanıcılarına nasıl bir çözüm sunacağı ise zamanla netlik kazanacaktır.