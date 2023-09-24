iPhone 15 Pro Alacaklara Heyecan Veren Fırsat: Hepsiburada'da Ön Sipariş Rekoru Kırıldı

Apple'ın geçtiğimiz günlerde tanıttığı iPhone 15 serisi Türkiye'de büyük bir heyecanla bekleniyor. Özellikle iPhone 15 Pro modelini satın almayı düşünenler için müjdeli bir haber var. Hepsiburada, iPhone 15 Pro için sunduğu özel fırsatlarla ön sipariş rekoru kırdı. İşte bu heyecan veren fırsatların detayları:

iPhone 15 Pro Alacaklara Hepsiburada'dan Özel Fırsatlar!

Apple'ın son teknoloji ürünü olan iPhone 15 Pro, Türkiye'de büyük bir merakla bekleniyordu. Tanıtımının ardından milyonlarca kişi, yeni iPhone modelini satın almanın yollarını araştırmaya başladı. Bu bekleyişin sona erdiği haberini vermekten mutluluk duyuyoruz. Hepsiburada, iPhone 15 Pro için ön siparişleri başlattı ve bu fırsatlarla adeta rekor kırdı.

Hepsiburada İle iPhone 15 Pro'yu Şimdi Ön Sipariş Verin!

Hepsiburada'nın ön sipariş kampanyası, iPhone 15 Pro almayı düşünenlere büyük avantajlar sunuyor. İşte bu fırsatların başlıcaları:

Özel Taksit Fırsatı: Hepsiburada, müşterilerine özel bir ödeme kolaylığı sunuyor. Hepsiburada limiti ile ödeme yapabilir ve 3 taksit seçeneğiyle yeni iPhone 15 Pro'yu satın alabilirsiniz. İndirimler: Hepsiburada, ön sipariş kampanyası kapsamında belirli bir süre için indirimli fiyatlar sunuyor. Bu indirimler sayesinde iPhone 15 Pro'yu daha uygun bir fiyatla satın alabilirsiniz. Hızlı Teslimat: Hepsiburada, iPhone 15 Pro'yu satın alan müşterilere hızlı teslimat garantisi veriyor. Siparişler, aynı gün içinde kargoya verilerek en kısa sürede elinize ulaştırılıyor.

İPhone 15 Pro Türkiye Fiyatları

iPhone 15 Pro'nun Türkiye satış fiyatları şu şekildedir: