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Apple Türkiye'den Beklenen Özellik iOS 17 ile Beraber Geliyor! iOS 17 ile iPhone Apk Kurma Artık Mümkün

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Apple Türkiye'den Beklenen Özellik iOS 17 ile Beraber Geliyor! iOS 17 ile iPhone Apk Kurma Artık Mümkün
iOS 17.2 Beta 2 güncellemesi, Apple kullanıcılarına özel "uzamsal video" çekim imkanı, güçlü widget'lar ve hassas içerik uyarısı gibi yenilikler sunuyor. Siri'nin gelişmiş yetenekleri ve Shazam entegrasyonu ile kullanıcılar, müzik deneyimlerini daha etkileşimli hale getirecek.

Apple, uzun bir bekleyişin ardından iOS 17.2 Beta 2 güncellemesini nihayet kullanıcılarına sundu. Bu güncellemelerden faydalanmak için cihazların geliştirici programına kayıtlı olması gerekiyor. Şanslı bir şekilde, Ayarlar uygulamasının "Genel" bölümünden "Yazılım Güncelleme" seçeneği ile güncellemeye kolayca erişebilirsiniz.

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iOS 17.2 Beta 2 İle Gelen Yenilikler

Bu güncelleme, Apple'ın bu yılki WWDC etkinliğinde duyurulan "Journal" veya "Günlük" uygulamasını içeriyor. Ayrıca, Apple Music'te ortak çalma listelerine destek eklenmesi ve geri dokunma tepkilerinde yapılan bazı değişiklikler kullanıcıları heyecanlandırıyor. Saat ve Hava Durumu için sunulan yeni widget'lar da kullanıcı deneyimini güçlendirmek adına eklenmiş durumda.

Uzamsal Video Çekim İmkanı

iOS 17.2 Beta 2, özellikle iPhone 15 Pro kullanıcılarına özel olarak Vision Pro kulaklık ile "uzamsal video" çekme imkanı tanıyor. Bu, mobil videography konusunda kullanıcı deneyimini üst seviyeye taşıyan dikkat çekici bir yenilik.

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Hassas İçerik Uyarısı Genişliyor

Güncelleme kapsamında "Hassas İçerik Uyarısı" özelliği de genişletiliyor. Mesajlar uygulamasındaki çıkartmaların ve Kişiler uygulamasındaki Kişi Posterleri'nin hassas içerik uyarısına tabi tutulacak olması, kullanıcıların daha güvenli bir dijital deneyim yaşamalarına olanak tanıyor.

iOS 17.2 Beta 2: Değişiklikler ve Artılar!

iOS 17.2 Beta 2'nin getirdiği yenilikler sadece uygulamalarda değil, aynı zamanda Ayarlar menüsünde de önemli değişikliklere neden oldu. Özellikle "Garanti Kapsamı" menüsü, daha önce Ayarlar > Genel > Hakkında kısmından ulaşılabilen bir konumdan şimdi "Genel" menüsüne taşındı. Bu, kullanıcıların garanti bilgilerine daha hızlı ve kolay bir erişim sağlamalarına olanak tanıyan bir gelişme olarak öne çıkıyor.

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Siri'nin Yeni Yetenekleri

iOS 17.2 Beta 2 güncellemesi, Siri'yi de unutmuyor. Şimdi Apple Haritalar'ı kullanılırken tahmini varış süresi ve mevcut yükseklik gibi bilgileri kullanıcılara aktarabilme yeteneğine sahip. Bu özellik, seyahat eden kullanıcılar için daha bilgilendirici ve kullanışlı bir deneyim sunuyor.

Shazam İle Müzik Deneyimi

Bu güncelleme ile birlikte macOS Sonoma 14.2'nin yeni beta sürümü, Shazam uygulamasını Mac'inizdeki menü çubuğuna ve Kontrol Merkezi'ne ekleyebilme imkanı sunuyor. Bu da Apple kullanıcılarına müzik dinleme deneyimlerini daha etkileşimli ve hızlı hale getirme fırsatı veriyor.

iOS 17.2 Beta 2, Apple kullanıcılarına cihazlarını daha işlevsel ve zengin bir deneyimle buluştururken, kullanıcı dostu arayüzü ve pratik özellikleri ile dikkat çekiyor. Geleceğin teknoloji trendlerini keşfetmek ve mobil deneyimi bir üst seviyeye taşımak isteyen herkes için harika bir güncelleme!

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