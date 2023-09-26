2023 General Mobile, Samsung, Xiaomi, Casper, OPPO, OMIX, Reeder telefon vergisiz fiyat listesi belli oldu!

Türkiye'nin gündeminde yerini alan vergisiz cep telefonları ve ücretsiz internet kampanyası, yaklaşan Kabine Toplantısı kararları arasında heyecanla bekleniyor. Milyonlarca öğrencinin umudu haline gelen bu proje, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması beklenen detaylarla şekilleniyor. Vergisiz cep telefonlarına ek olarak, öğrencilere 10 GB ücretsiz internet de sunulacak. İşte konu hakkında detaylar...

Vergisiz Telefon Başvuru İşlemleri Kabine Toplantısı Ardından Bekleniyor!

25 Eylül Pazartesi günü yapılması beklenen Kabine toplantısı ile üniversite öğrencilerine vergisiz telefon ve bilgisayar projesinin aktarılması bekleniyor. Başkan Erdoğan'ın aktardığına göre sıradaki toplantıda detaylar paylaşılacak:

"Yüksek öğretimde okuyan öğrencilerimize taahhüdümüz olan 10 GB internet ve cep telefonu desteği konusunu değerlendirdik. Cumhurbaşkanı Yardımcımızı ve ilgili bakanlarımızı Kabinemize sundukları çalışmayı tekemmül ettirmeleri konusunda talimatlandırdık.

Nihai çalışmaya göre, bir sonraki toplantımızda her iki konu ile ilgil detayları gençlerimizle paylaşacağız. Aile ve gençlik bankası ile evlenecek gençlerimize uygun şartlarda kredi meselesi de yakın takibimizdedir.

Milletimize meydanlarda verdiğimiz sözlerin ülkemizin ve küresel ekonominin şartlarını da göz önünde bulundurarak hayata geçiriyoruz."

Bakan Uraloğlu Açıkladı: Vergisiz Telefon Markaları ve Modelleri

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu vergisiz telefon markalar ve modeller hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, Türkiye'de üretilen telefonları kapsayacağını dile getirdi:

"ÖTV ve KDV'siz cep telefonundan, üniversite öğrencilerinin tamamı gelirlerine bakılmaksızın, yüksek okul ve açıköğretimde okuyanlar dahil, 7 milyon öğrenci yararlanacak. Aylık 10 GB bedava internetle birlikte başlayacak. Vergisiz telefon tüm model ve markaları kapsamayacak. Türkiye'de üretilen telefonları kapsayacak ve bunlar için de bir üst sınır olacak."

Bakan Mehmet Şimşek'ten Açıklama! Öğrencilere Vergisiz Telefon Satışı Ne Zaman Başlayacak?

Vergisiz telefon kampanyası ile ilgili çalışmalar tüm hızıyla devam ederken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten konuya ilişkin açıklama geldi:

Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Şimşek'e, yükseköğrenimdeki gençlere bir defaya mahsus cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlanmasına ilişkin bir çalışma olup olmadığı soruldu.

Şimşek, konunun TBMM'nin yeni yasama yılına başlamasıyla gündeme gelip gelmeyeceğine ilişkin soruya da "Yasal düzenleme gerektiren konularda tabii ki Meclis'in açılması gerekir. İdari karar gerektirenler, idari kararla yapılır. Ne zamanlama ne içerik konusunda kesinleşmemiş konularda değerlendirme yapmayacağım." yanıtını verdi.

Bakan Şimşek, çalışmanın tamamlanmadığı konularda değerlendirme yapmasının doğru olmayacağını vurguladı.

Ne Zaman Yürürlüğe Girecek?

Kabine Toplantısının Eylül ayında yapılması proje detaylarının aktarılmasıyla birlikte projenin Ekim ayı itibarıyla başlaması bekleniyor. Projenin başvurularında GSB portalının kullanılması öngörülenler arasında.

Vergisiz Telefon Fiyatları Ne Kadar Olacak?

Yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte gençler vergi muafiyetinin yanı sıra her ay 10 GB ücretsiz internet kullanım hakkına da sahip olacak.

ÖTV ve KDV kaldırıldığında cep telefonu fiyatlarında çarpıcı bir düşüş yaşanacak. Örneğin bir üniversite öğrencisi, ÖTV ve KDV muafiyetinin beraber uygulanması durumunda 50 bin TL'ye satılan bir telefonu 25 bin 450 TL'ye satın alabilecek.

40 bin TL'ye satılan bir cep telefonu ÖTV ve KDV kalktığında 20 bin 360 bin TL'ye alınabilecek. Ancak sadece ÖTV muafiyeti uygulanması durumunda fiyatı kaba hesapla 30 bin TL'ye satılacak.

Hangi Modeller Vergisiz Satılacak, Fiyatları Ne Kadar?

Henüz hangi modellerin kapsama gireceği resmi olarak açıklanmadı. Detaylar geldiğinde haberimizde yer alacaktır.

Cep Telefonu Vergi Oranları

Telefonlardan alınan vergiler sırasıyla;

%1 oranında Kültür ve Turizm Bakanlığı Payı,

%12 oranında TRT Bandrol Ücreti, ÖTV,

%18 oranında KDV alınıyor.

Telefonun fiyatına göre ÖTV oranı %25, %40 ve %50 olarak değişebiliyor.

10 Marka 51 Model

Türkiye'de 10 farklı marka tarafından 51 adet akıllı telefon modeli üretiliyor. Bu modellerin güncel fiyatları ortalama 5 bin TL ila 12 bin TL arasında değişiyor. Listenin dikkat çeken markalarından Güney Koreli Samsung, Galaxy A ve Galaxy M serisine ait 10 farklı akıllı telefon modelini Türkiye'de üretiyor. Yine Xiaomi çatısı altında yer alan Redmi'nin 9, Pocco'nun 1 modelinin üretimi Türkiye'de gerçekleşiyor.

İşte O Modeller

İşte üretimleri Türkiye'de yapılan ve "vergisiz telefon" adayı olan tüm modeller:

Casper (VIA X30, VIA X30 Plus ve VIA M35),

General Mobile (GM 24 Pro, GM 23, GM 23 SE, GM 22S, GM 22 Pro ve GM 22 Plus),

Omix (X300, X400, X500, X600, X700, X3 ve X5),

Pocco C40,

Reeder (S19 Max, S19 Max Pro, S19 Max Pro S ve S23 Pro Max),

Realme (10, C55 ve C53),

Samsung (Galaxy A04e, Galaxy A54 5G, Galaxy A34 5G, Galaxy A14, Galaxy A24, Galaxy A04s, Galaxy A32, Galaxy A23, Galaxy M14 5G ve Galaxy M13),

TCL (303, 30 SE),

Xiaomi (Redmi 9C, Redmi 9T, Redmi 10 2020, Redmi 10C, Redmi 12C, Redmi Note 10S, Redmi Note 11, Redmi Note 12 ve Redmi 12),

Vivo (Y15s, Y16, Y21, Y22s, Y35 ve Y36).

İlk ÖTV ve KDV'siz Modeller Netleşti