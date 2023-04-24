2022 yılında 107 ülkeden katılım gerçekleşen TEKNOFEST’te bu yıl 41 ana yarışma, 102 farklı kategoride düzenlenecek.

Dünyanın en büyük, Türkiye'nin ilk ve tek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2023, Cumhuriyetin 100. yılında 27 Nisan- 1 Mayıs tarihleri arasında İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda başlayacak. 30 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında ise Ankara'da 11. Hava Ulaştırma Üssü'nde gerçekleştirilecek. Teknofest Havacılık ve Uzay Festivali'ne her yaştan ziyaretçi ücretsiz şekilde katılabilecek. Festivalde teknoloji, bilim, havacılık-uçuş gösterileri, ödül törenleri, sergiler, zirveler, atölye çalışmaları ve etkinliklere yer verilecek.

YENİGÜN HABER MERKEZİ