Programın 2. döneminde ön kuluçka girişimlerine 150 bin TL, hızlandırma girişimlerine 300 bin TL maddi destek imkanı sunulmaktadır. Girişimlere maddi destekle beraber; girişimcilik eğitimleri, ofis desteği, yatırımcı ve mentor görüşmeleri gibi 12 farklı alanda da imkan sunulmaktadır. Programdan mezun olmaya hak kazanan girişimler, 27 Nisan - 1 Mayıs tarihleri arasında TEKNOFEST İstanbul’da düzenlenecek Girişim Gösteri Gününe katılacak, ardından Take Off İstanbul’da yatırımcılarla ve alanında uzman mentorlarla buluşacak.

TEKNOFEST Girişim Programı 2. Dönem Girişimleri

Hızlandırma Programı

1- Anadolu Robotik

Keşif-gözlem, güvenlik, kaynak-inşa, gibi birçok su altı ve su üstü faaliyetlerini otonom veya uzaktan kontrollü şekilde gerçekleştiren insansız su altı ve su üstü araçları geliştirmektedir.

2- 3 AGE

Revir - dijital sağlık merkezi adlı yapay zeka destekli tele-sağlık yazılım ve donanım ürünü ile sağlıkta fırsat eşitsizliğini gidermek için çalışmalarına devam etmektedir.

3- Rise Teknoloji

Tıp ve sağlık eğitimlerinde simülasyon yöntemleri kullanımını; mobil, kullanıcı dostu ve makul fiyatlı hale getirmek için çalışan Rise Teknoloji, yazılım ve donanım tabanlı çözümler sunmaktadır.

4- Move On

Yapay zeka tabanlı tarım teknolojileri mottosuyla çalışmalarını yürüten Move On, traktörleri otonom hale getiren dünyadaki 5 firmadan Türkiye'deki tek firmadır.

5- Medroco

Nöroplastisite temelli egzersizi baz alan ve kullanıcılarla uzmanları veri odaklı bir şekilde uzaktan terapi ve egzersiz için bir araya getirmeyi hedefleyen, donanım ve yazılım üreticisidir.

6- HydroBorPem-Hebunk



Hidrojen bataryalı scooter üreten Hebunk, elektrikli scooterlara kıyasla iki kat daha uzun menzile sahip, her türlü yokuşu çıkabilen ve 5 dakika içinde yeniden şarj olabilen scooter ürünü ile çalışmalarına devam etmektedir.

7- Kodgem

Ofis çalışanlarının yaşam kalitesi artıran giyilebilir teknoloji üreten Kodgem, sağlıklı bir duruşa sahip olmak ve düzenli egzersiz yapmayı kolaylaştırmak amacıyla ürünler geliştirmeye devam ediyor.

8- CatchPad

CatchPad, oyunlaştırılmış yüzlerce aktiviteyle fiziksel ve zihinsel gelişimi destekleyen, aynı zamanda performansa dair istatistikler sunan mobil uygulama destekli interaktif egzersiz platformu üzerine çalışmalarını yapmaktadır

Ön Kuluçka Programı

1- Markas Makine Teknoloji

Model roketçilik ve atmosfer balonu projelerinde kullanılabilecek IoT alt yapısıyla, çevresel şartlara uygun donatılmış elektronik uçuş kontrol ve kayıt donanımı üretmektedir.

2- Nevasoft

Ürettikleri yapay zeka destekli kan analizi yazılımı ile lösemi vb. kan hastalıklarının teşhisinde hematoloji ve onkoloji uzmanlarına yardımcı karar destek sistemi üzerine çalışmaktadır.

3- SoilBiom

SoilBiom, eDNA yöntemiyle tür düzeyinde tespit edilecek endofitik bakterilerle bitki direncini ve verimini artıran, bitkiye özel gübre destekleyici preparat geliştirmektedir.

4- Rovense

İnsanın erişmekte güçlük çektiği kapalı ortamlara girerek bu ortamın 3-Boyutlu modelini çıkarıp kullanıcının model üzerinde detaylı bir denetim gerçekleştirmesini sağlayan drone ve denetim yazılımı üzerine çalışmaktadır.

5- Fladriw

Damar yolu açma veya kan alma işlemi kolaylığı sağlamak amacıyla, damar görüntüsü veren ürün üzerine çalışmaktadır.

6- Helimore Havacılık

10 litrelik ilaçlama kapasitesine sahip, belirlenen noktalarda otonom uçuş sağlayan, görev yapacağı alandaki zararlı otları anlık görüntü işleme teknikleri ile fark eden ve ilaçlama yapan drone geliştirmektedir.

7- BioCountix

Gıda ve su mikrobiyoloji testlerinde bakteriyel koloni sayım işlemlerini yüksek doğrulukla saniyeler içerisinde gerçekleştiren yapay zeka tabanlı otonom koloni sayacı üretmektedir.

8- KiDoSe



Ailelerin çocuklarıyla birlikte sağlıklı vakit geçirebilecekleri ve eğitici özellikte olan materyal geliştirerek eğitim paketi hizmeti sunmaktadır.

9- Mind Maze Game

Ortaokul ve lise müfredatını 2d-3d oyunlar haline getirerek günümüz teknolojisi ile eğitimi birleştirmeye çalışan eğitim platformu oluşturma üzerine çalışmalarına devam etmektedir.

T3 Girişim Merkezi, Girişimcilerin Yanında

T3 Girişim Merkezi, 2022 yılında başlattığı TEKNOFEST Girişim Programı ile TEKNOFEST yarışma finalistlerini, ön kuluçka ve hızlandırma programlarıyla destekliyor. Bu kapsamda alacağı destekler ile teknoloji odaklı iş fikrini girişime dönüştürmüş veya dönüştürmek isteyen ekiplere Ön Kuluçka Programı; geliştirdikleri teknoloji odaklı projeler ile halihazırda kurmuş oldukları şirketi olan ekiplere Hızlandırma Programı sunuyor. TEKNOFEST Girişim Programı birinci döneminde 20 Ön Kuluçka ve 5 Hızlandırma olmak üzere 25 girişime toplamda 3 Milyon TL hibe desteği sağladı. Girişimcilere verilen hibe desteğine ek olarak; girişimcilik eğitimleri, ofis desteği, yatırımcı ve mentor görüşmeleri gibi 12 farklı alanda da destek verildi.

Yenigün Haber