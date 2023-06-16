Tekirdağ’ın Tarihi Yerleri | 15 Tarihi Yer Bir zamanlar bir Frig kolonisi olan Thzolus Antik Kenti'nden, yaklaşık iki yüzyıllık bir geçmişi olan Tarihi Çorlu Evi'ne kadar Tekirdağ'ın saklı tarihini keşfetme zamanı. Trakya'nın en göz alıcı şehirlerinden biri olan Tekirdağ, tarihi yapıları, doğa harikası manzaraları ve zengin kültürel mirası ile tatil planlarınıza dahil etmeniz gereken bir durak.

Tekirdağ'ın, Marmara Denizi'ne kıyısı olan bu etkileyici bölgesi, bir dizi tarihi mekan, doğal güzellik ve canlı bir sahil şeridi ile ziyaretçilerini büyülüyor. İster tek başınıza bir macera arıyor olun, ister ailenizle unutulmaz bir tatil deneyimi yaşamak isteyin, Tekirdağ herkes için bir şeyler sunuyor.

Pers krallarından Bizans'a, Osmanlı'ya kadar birçok medeniyetin izlerini taşıyan bu benzersiz şehir, tarihi ve doğal güzellikleri ile size eşsiz bir tatil deneyimi sunuyor. İster tarihi St. İoannis Theologos Manastırı'nı keşfedin, ister Roma dönemine ait Kırkgöz Köprüsü'ne bir ziyaret gerçekleştirin, Tekirdağ sizi hayal kırıklığına uğratmayacak.

Kendi eşsiz tarihini yansıtan Tekirdağ, geçmişi ve geleceği bir araya getiren bir şehir. Güzelliğin ve tarihin kesişim noktasında yer alan bu benzersiz şehir, keşfedilmeyi bekliyor. Tekirdağ, hem tatil hem de keşif için ideal bir yer. Haydi, bu gizemli şehrin keşfedilmeyi bekleyen sırlarını birlikte çözelim!

Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi

Tekirdağ şehir merkezinde bulunan Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, tarih ve kültür meraklıları için ideal bir durak. Şehir merkezine yakın bir konumda bulunan müze, Hüseyin Pehlivan Caddesi üzerinden ulaşılabiliyor. Müze, hem taksilerle hem de yürüyerek kolaylıkla ulaşılabilecek bir noktada yer alıyor.

1920’li yıllara dayanan tarihi bir bina olan eski Vali Konağı'nda yer alan müze, Osmanlı mimarisinin etkileyici örneklerini sergiliyor. Tekirdağ ve Trakya’nın geniş tarihine bir bakış atan Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, arkeolojik ve etnografik eserler olmak üzere toplamda 25 bin eser sergiliyor.

Sergi alanları arasında M.Ö 4. yüzyılın sonlarına tarihlenen bir mezar höyüğü ve etnografik eserlerin sergilendiği bir bölüm dikkat çekiyor. Müze ayrıca, Bizans Dönemi’nden kalma eşyalar, heykeller, süs eşyaları, Osmanlı dönemine ait yöresel kıyafetler ve el işleri gibi tarihin farklı dönemlerini yansıtan eserler sergiliyor. Müzenin bahçesindeki heykeller de görülmeye değer.

Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, Pazartesi hariç her gün 17:00'ye kadar ziyaret edilebiliyor. Girişin ücretsiz olduğu bu müze, Tekirdağ’da geçirilen her tatilin bir parçası olmalı.

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Rakoczi Müzesi

Tekirdağ'ın Vali Konağı Caddesi üzerinde, Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi ile komşu olan Rakoczi Müzesi, Türk-Macar dostluğunu simgeleyen tarihi bir mekan olarak dikkat çekiyor.

Müze, şehir merkezinde, Hüseyin Pehlivan ve Vali Konağı caddeleri üzerinden rahatça ulaşılabilecek bir konumda yer alıyor. Merkezi konumu sayesinde, toplu taşıma, taksi ve yürüme seçenekleri ile kolaylıkla erişilebilir.

Rakoczi Müzesi, 18. yüzyılda burada yaşayan Macar Prensi Rakoczi Francis'in anısına kurulmuştur ve Tekirdağ'ın en önemli tarihi noktalarından biridir. Müzede, Rakoczi'ye ait kişisel eşyalar, eski savaş dönemlerinden kalma silahlar, tarihi belgeler, mektuplar ve portreler gibi geniş bir koleksiyon yer alıyor.

Rakoczi Evi olarak da bilinen bu etkileyici müze, nostaljik atmosferi ve Macar-Türk dostluğunu simgelemesi ile Trakya tarihinde önemli bir yer tutuyor. Macar tarihine kısa bir bakış sunan, her köşesinde tarih kokan bu müze, Tekirdağ’a gidildiğinde ziyaret edilmesi gereken yerlerin başında geliyor.

Rakoczi Müzesi'ne giriş ücreti kişi başı 5 TL'dir. Müze, Pazar ve Pazartesi günleri hariç her gün 09:00 ile 17:00 saatleri arasında ziyaret edilebilir. Bu tarihi ve kültürel zenginliği keşfetmek için Tekirdağ'ı ziyaretinize Rakoczi Müzesi'ni eklemeyi unutmayın.

Rüstem Paşa Camii

Tekirdağ il merkezinde, Ertuğrul Mahallesi'nde bulunan Rüstem Paşa Camii, Osmanlı İmparatorluğu döneminin önemli mimarlarından Mimar Sinan'ın eserlerinden biridir. Camiye ulaşım, Mimar Sinan Caddesi üzerinden sağlanabilir ve merkezi konumu sayesinde otobüs, taksi ve yürüyüş yoluyla ulaşım oldukça kolaydır.

Rüstem Paşa Camii, 16. yüzyılın ortalarında inşa edilmiştir ve Mimar Sinan'ın tasarladığı yapılar arasında özel bir yere sahiptir. Aslen bir cami kompleksi olan yapı, bazı bölümlerinin yalnızca kalıntılarının günümüze ulaştığı bir tarihi mekandır.

Caminin yanında, bir zamanlar bir medrese de bulunmaktaydı. Bu medrese, günümüzde bir alışveriş hanı olarak hizmet vermektedir. Ayrıca, caminin masif mermerden yapılmış bir çeşmesi de bulunmaktadır.

Görsel olarak Mimar Sinan'ın en etkileyici eserlerinden biri olmasa da, tarihi değeri ve nostaljik atmosferi ile Rüstem Paşa Camii, Tekirdağ'da ziyaret edilmesi gereken tarihi yapılar arasında yer alır.

Rüstem Paşa Camii, günümüzde de hala ibadete ve ziyarete açıktır ve ziyaret için herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Bu tarihi yapıyı ziyaret etmek, Tekirdağ'ın zengin tarihini ve kültürel mirasını keşfetmek için harika bir fırsattır.

Süleymaniye Camii

Çorlu ilçesinde yer alan Süleymaniye Camii, Tekirdağ şehir merkezine yaklaşık 40 km uzaklıkta bulunur. Tekirdağ Lüleburgaz Yolu ve D-565 üzerinden ulaşım sağlanabilir. Ayrıca, Çorlu otobüsleri ile de camiye ulaşım mümkündür.

14.yüzyılda Kanuni Sultan Süleyman'ın talimatı ile inşa edilmiş olan Süleymaniye Camii, kesme taştan yapılmış, yuvarlak kemerli ve kasnak kubbeli bir camidir. Tek şerefeli ve altıgen bir minaresi bulunan cami, tarihi bir atmosfer sunar. Caminin avlusunda yer alan tarihi çeşme de günümüze kadar ulaşmayı başarmıştır.

Çorlu Meydanı'nda konumlanan Süleymaniye Camii, boyutlarına rağmen estetik açıdan oldukça etkileyicidir. Osmanlı döneminin yüksek estetik anlayışını yansıtan bu cami, namaz vakitleri dışında ziyarete kapalıdır. Bu yüzden ziyaretinizi planlarken bu bilgiyi göz önünde bulundurmanızda fayda var. Yine de, caminin dış görünüşünü ve etkileyici mimarisini gözlemlemek için Çorlu'da bulunuyorsanız bir ziyaret düşünebilirsiniz.

Namık Kemal Evi

Tekirdağ şehir merkezinin Eskicami-Ortacami mevkiinde konumlanan Namık Kemal Evi, Mimar Sinan Caddesi üzerinden kolayca ulaşılabilecek bir konumdadır. Şehir merkezine yaklaşık 1 km uzaklıkta olan bu tarihi yapıya, otobüs ve taksi gibi toplu taşıma araçlarıyla da ulaşım sağlanabilir.

Tekirdağ'ın yetiştirdiği önemli bir isim olan ve modern Türk edebiyatının önemli bir figürü olan Namık Kemal, bu şehirde doğmuştur. Namık Kemal'in anısını yaşatmak üzere inşa edilmiş olan bu tarihi ev, şehirdeki Namık Kemal'e adanmış yapıların sadece biridir. Tekirdağ'da, Namık Kemal'in adını taşıyan bir üniversite ve çeşitli diğer mekanlar da bulunmaktadır.

Namık Kemal, sadece bir şair olarak değil, aynı zamanda bir gazeteci ve sosyal reformcu olarak da tanınmaktadır. Namık Kemal'in adını taşıyan bu tarihi müze, 19. yüzyıldan kalma ahşap bir evde konumlanmıştır. Müzede, eski Tekirdağ fotoğrafları, Atatürk fotoğrafları, tarihi objeler ve hediye edilen tarihi eşyaların yanı sıra Tekirdağ tarihini yansıtan diğer objeler de sergilenmektedir. Müze, Tekirdağlıların bağışladığı eski eserlerden oluşmakta olup, Namık Kemal'in daktilosu gibi özel eserlere de ev sahipliği yapmaktadır.

Namık Kemal Evi, Pazar günleri ziyarete kapalıdır. Diğer günlerde ise 09:00 - 17:00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlar. Müzeye giriş ücreti, kişi başı 3 TL olarak belirlenmiştir. Bu tarihi ve kültürel değeri taşıyan yeri ziyaret etmek, Tekirdağ'ın tarihi ve kültürel zenginliğini daha iyi anlamanıza yardımcı olabilir.

Hora Feneri

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde yer alan Hora Feneri, şehir merkezine yaklaşık 45 km mesafededir. Ulaşım, Mürefte-Barbaros Yolu üzerinden sağlanmaktadır ve merkezden kalkan Şarköy otobüsleri ile de ulaşım mümkündür.

1860 yılında Fransız mühendisler tarafından inşa edilen bu tarihi fener, bir tepenin üzerindeki konumuyla göz alıcı bir görünüme sahiptir. Asırlık bir yapı olan Hora Feneri, Marmara Denizi'nde yol alan gemilere hala rehberlik etmekte ve rotalarını aydınlatmaktadır. Osmanlı döneminden günümüze ayakta kalmayı başaran bu yapı, eşsiz bir tarihi değer taşır.

20 dakikada bir kendi etrafında dönen Hora Feneri, deniz seviyesinden 50 metre yükseklikte bulunur. Fenerin ışığı, 20 deniz mili uzaklığa kadar ulaşabilir. Fransız mühendisler tarafından Fransa'dan getirilen özel malzemelerle inşa edilmiş olan bu fener, geçmişte benzinle aydınlatılırken, günümüzde elektrikle çalışmaktadır.

Şarköy'ün simge yapılarından biri olan Hora Feneri, özellikle zorlu hava koşullarında gemilere rehberlik eder. Kıyı emniyeti tarafından kontrol edilen fener, ziyarete kapalıdır ancak, üzerinde durduğu tepeden sunduğu etkileyici manzaralar ve görkemli yapısıyla, dışarıdan bile görülmeye değerdir. Bu yapı, Tekirdağ'ın ve özellikle Şarköy'ün tarihine ışık tutan önemli bir noktadır.

Çorlu Kalesi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yer alan tarihi Çorlu Kalesi, merkeze yaklaşık 40-45 km mesafede bulunmaktadır. Ulaşım, Tekirdağ-Lüleburgaz Yolu ve D-565 üzerinden sağlanmaktadır. Ayrıca, Çorlu otobüsleri ile de ulaşım sağlanabilir.

Tekirdağ ve genel olarak Trakya bölgesinin tarihinde önemli bir yeri olan Çorlu Kalesi'nin tarihi, Bizans İmparatorluğu dönemine kadar uzanır. Savunma amacıyla inşa edilmiş olan bu kale, Osmanlı döneminde de kullanılmıştır.

Mimarisi ve tarihi dokusuyla güzel bir ortam sunan kale, zaman içerisinde doğal koşullardan oldukça etkilenmiş ve ne yazık ki yeterli bakım ve onarım görmemiştir. Bu nedenle, yapıda bakımsız bir görüntü hakim olmasına rağmen, kalenin tarih kokan dokusu ve kalıntıları hala görülebilir.

Kalenin bulunduğu konum güvenlik açısından ideal kabul edilmediği için, tek başınıza ziyaret etmemeniz tavsiye edilir. Ancak, tarih severler için bu kalenin kalıntılarına tanıklık etmek, Trakya ve Tekirdağ'ın tarihini daha yakından anlamak için güzel bir fırsat olabilir.

Ulaş Köprüsü

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine bağlı Ulaş Mahallesi'nde yer alan Ulaş Köprüsü, şehir merkezine yaklaşık 50 km uzaklıkta bulunmaktadır. Ulaş Köprüsü'ne ulaşım, Tekirdağ-Lüleburgaz Yolu ve D-565 üzerinden sağlanabilir.

Meriç Nehri'nin bir kolu olan Ergene Nehri üzerine Osmanlı Dönemi'nde kesme taştan inşa edilen bu tarihi köprünün günümüze yalnızca 5 kemerinin ulaştığı bilinmektedir. Köprünün üzerinde, H. 1262 (Hicri takvim) tarihi yazmaktadır. Bu tarih, Miladi takvime göre 1800'lerin ortalarına tekabül eder ve köprünün o dönemde inşa edildiğini gösterir.

Ergene Nehri'ni geçmek için inşa edilmiş olan bu tarihi köprü, günümüzde kullanılmamaktadır. Ancak, taş kemerli yapısı, nostaljik görüntüsü ve tarihi atmosferiyle görülmeye değer bir yapı olarak dikkat çekmektedir. Tarih meraklıları ve fotoğrafçılar için güzel bir durak olabilir

Kırkgöz Köprüsü

Çorlu ilçesinin Kırkgöz Köyü'nde yer alan Kırkgöz Köprüsü, Tekirdağ şehir merkezine yaklaşık 40 km uzaklıkta bulunur. Kırkgöz Köprüsü'ne ulaşım D-565 yol üzerinden sağlanabilir.

Tarihi Roma dönemine kadar uzandığı düşünülen bu köprü, taş kemerli bir yapıya sahiptir. Yuvarlak kemerli olarak inşa edilmiş bu tarihi köprü, Bizans ve daha sonrasında Osmanlı dönemlerinde de kullanılmış olması nedeniyle tarihî bir öneme sahiptir. Hem antik Roma dönemine ait bir yapı olması hem de Bizans ve Osmanlı dönemlerinde de aktif bir şekilde kullanılmış olması, bu köprünün tarih boyunca önemli bir geçiş noktası olduğunu göstermektedir.

Kırkgöz Köyü'nün yerli halkı tarafından halen aktif olarak kullanılan Kırkgöz Köprüsü, tarihi ve kültürel bir miras olarak günümüze dek ayakta kalmayı başarmıştır. Tarih severler ve fotoğrafçılar için önemli bir ziyaret noktası olabilir.

Thzolus Antik Kenti

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan Thzolus Antik Kenti, şehir merkezinden yaklaşık 45-50 km uzaklıkta bulunur. Bu tarihi yere ulaşım, Tekirdağ-Lüleburgaz Yolu ve D-565 üzerinden sağlanabilir.

Tarihi M.Ö. 1000'lü yıllara kadar uzanan Thzolus, bir Frig koloni kenti olarak bilinir. Tarih boyunca pek çok farklı medeniyetin hüküm sürdüğü bu antik kent, ilk olarak Perslerin, daha sonra ise Roma ve Bizans imparatorluklarının kontrolünde olmuştur. Bizans İmparatorluğu döneminde Tribiton Kenti olarak bilinen Thzolus, peyniriyle ünlü bir kentti.

14.yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nun hakimiyeti altına giren antik kent, bu dönemde Çorlu ismini almıştır. Thzolus Antik Kenti'nin kalıntıları günümüzde Tekirdağ'daki Arkeoloji Müzesi'nde sergilenmektedir. Tarihi ve kültürel zenginliğiyle, Thzolus Antik Kenti, tarih meraklıları için önemli bir ziyaret noktasıdır.

Tarihi Çorlu Evi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Cemaliye mevkiinde yer alan Tarihi Çorlu Evi, şehir merkezinden yaklaşık 40 km uzaklıkta bulunur. Tekirdağ-Çorlu yolu üzerinden ulaşım sağlanabilir. Şehir merkezinden kalkan Çorlu otobüsleri ile de toplu taşıma kullanılarak bu tarihi ev-müze ziyaret edilebilir.

Tarihi Çorlu Evi, yaklaşık iki asırlık tarihi ile Tekirdağ'ın tarihine tanıklık eden önemli bir yapıdır. Günümüzde bir müze olarak kullanılan bu tarihi ahşap yapı, inşa edildiği dönemin mimari özelliklerini yansıtmaktadır. Evin içinde, eski Tekirdağ'ın ev düzenlemelerine dair birçok bilgiyi öğrenme fırsatı bulabilirsiniz.

Etnografik eserlerin sergilendiği bir bölüm de müzede yer alır. Tarihi bir yapıyı canlandıran ve nostaljik bir atmosfer sunan Tarihi Çorlu Evi, ziyaretçilerini her gün 10:00 ile 16:00 saatleri arasında ağırlamaktadır. Müzeye giriş için herhangi bir ücret talep edilmez. Tarihi ve kültürel bir yolculuk için Tarihi Çorlu Evi'ni ziyaret etmek oldukça anlamlıdır.

Melen Manastırı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, Değirmenaltı mevkiinde yer alan Melen Manastırı, şehir merkezine yaklaşık 6.7 km uzaklıktadır. Ulaşım, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinden sağlanmaktadır. Manastıra dolmuş ve taksi hizmetleri ile de kolaylıkla ulaşılabilir.

Manastırın bulunduğu bölgeye, M.Ö. 6. yüzyılda Samos Adası'ndan gelen İyon kolonileri, Pers kralının baskıları sonucu gelmiş ve burada Traklarla birlikte yaşamaya başlamışlardır. Bu dönemle birlikte bölgede ticaretin de başladığı görülür ve şarap önemli bir değer kazanır.

O dönemlerde Ganohora olarak bilinen bölgede, çeşitli Artemis ve pagan tapınakları inşa edilmiştir. Zamanla bu dini yapılara manastırlar da eklenmiştir ve Melen Manastırı bu yapılardan biridir. Manastır, şarap yapımına hizmet ederken aynı zamanda bir yetimler okulu olarak da kullanılmıştır. Manastırda üretilen şaraplar gemilere yüklenerek İstanbul'a gönderilmiştir.

Ünlü İtalyan yazar Umberto Eco, kitaplarında Ganohora şaraplarından bahsetmiştir.

Melen Manastırı, bugün hala bir şarap imalathanesi içerisinde yer almaktadır. Günümüze kadar varlığını korumayı başaran bu manastır, Melen Bağları'na gidildiğinde ücretsiz olarak ziyaret edilebilir. Melen Bağları'nı ziyaret edenlerin, burada şarap tadımı yapmaları da önerilir. Tarih ve şarap kültürü ile ilgilenenler için Melen Manastırı oldukça ilgi çekici bir destinasyondur.

St. İoannis Theologos Manastırı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine bağlı Hoşköy mevkiinde yer alan St. İoannis Theologos Manastırı, şehir merkezine yaklaşık 45-50 km uzaklıktadır. Ulaşım, Mürefte Barbaros Yolu üzerinden sağlanabilmektedir. Hoşköy'e ulaşmak için otobüs ve servis hizmetleri de kullanılabilir.

1800'lü yılların ortalarında, bölgede yaşayan Rum topluluğu için inşa edilen St. İoannis Theologos Manastırı, günümüzde yeniden metropolit atanarak tekrar kullanıma açılmıştır. Manastırda, belirli özel günlerde ayinler düzenlenmektedir.

St. İoannis Theologos Manastırı, haftanın her günü ücretsiz olarak ziyaret edilebilir. Tekirdağ'ın bu tarihi ve dini öneme sahip manastırını ziyaret ederken, aynı zamanda ilçenin doğal güzelliklerini ve huzurlu atmosferini de deneyimleyebilirsiniz.

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