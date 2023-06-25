Marmara Denizi kıyısında yer alan, mavi ile yeşilin buluştuğu en güzel şehirlerden olan Tekirdağ'ın 11 adet ilçesi bulunmaktadır. Bu ilçeler; Süleymanpaşa, Süleymanpaşa (Merkez ilçe), Çerkezköy, Çorlu, Ergene, Hayrabolu, Kapaklı, Malkara, Marmaraereğlisi, Muratlı, Saray ve Şarköy'dür. Peki, Tekirdağ'ın denize kıyısı olan ilçeleri hangileridir? Tekirdağ'ın denize kıyısı olan ilçelerini haberimizde bulabilirsiniz. İşte detaylar...

Tekirdağ Sahil İlçeleri

Süleymanpaşa

Süleymanpaşa Tekirdağ'ın merkez ilçesidir. Tekirdağ genelinde mavi bayraklı plajları ile ünlenen Süleymanpaşa’da Marmara Evleri Halk Plajı ve Atatürk Parkı Halk Plajı mavi bayraklı plajlardır. Süleymanpaşa'da ayrıca; Kumbağ Halk Plajı, Topağaç, Alkaya Kumsal ve Değirmenaltı Halk Plajı’nda da denize girilebilmektedir.

Şarköy

Şarköy; Süleymanpaşa ve Malkara ilçeleri ile komşudur. Şarköy Halk Plajı, Mürefte Halk Plajı ve Süleyman Altınok Halk Plajı, ilçedeki mavi bayraklı plajlardır.

Marmaraereğlisi

Marmaraereğlisi Tekirdağ'ın en turistik ilçelerinden biridir. Çorlu ile komşudur ve şehir merkezine 40 km uzaklıktadır. Kadınlar plajı, Dallas plajı ve Atatürk Parkı plajı gibi birbirinden güzel plajları vardır.