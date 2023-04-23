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Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Marmaraereğlisi Devlet Hastanesi ve Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada, otomobil sürücüsü ve annesi Asiye Özkocaman ile minibüste bulunan 18 kişi yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, Metin Altıncı idaresindeki 41 ALC 431 plakalı tur minibüsü, ilçe girişindeki kavşakta Mustafa Özkocaman yönetimindeki 34 EMJ 516 plakalı otomobille çarpıştı.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde tur minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 20 kişi yaralandı.