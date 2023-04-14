A 101'de bu hafta neler var? A 101 aktüel katalogdaki indirimli ürünler - 13 Nisan Perşembe 2023

İsmail Saymaz Hangi Kanala Geçti? Halk TV'den Neden Ayrıldı?

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Ezanın okunması ile beraber caddeyi dolduran binlerce kişi iftar yaptı.

Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, programda yaptığı konuşmada, vatandaşlara ilgi ve katılımlarından dolayı teşekkür etti.

İlçenin en işlek yerlerinden Pınar Bulvarı'nda kurulan 5 bin kişilik iftar sofrasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

İMECE Uydusu Fırlatılışı Yine İptal Oldu

İMECE Uydusu Fırlatılışı Yine İptal Oldu

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yaklaşık 5 bin kişi birlikte iftar yaptı.