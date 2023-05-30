275.000,00

1

Taşıt

59 AT 658 plakalı, Opel Marka, Astra 1.6 NB tipi, 2001 model, Manuel şanzımanlı, Benzinli, Yeşil renkli otomobil.

Otomobilin Hali Hazır Durumu : Kapalı garajda uzun süre kalmasından dolayı kullanılmayan aracın anahtar ve ruhsatının bulunmaması nedeniyle araç çalıştırılamamış ve motor durumu ile ilgili bir değerlendirme yapılamamıştır. Araç sadece dıştan fotoğraflanmıştır. Aracın şase numarasının tespiti yapılamamıştır. Aracın kaporta aksamında herhangi bir hasarlı parça görülmemiştir. Aracın lastikleri sağlam ve yeni vaziyette olup üzerinde çelik jant bulunmaktadır. Aracın döşemelerinde herhangi bir yanık yırtık bulunmamaktadır. Aracın ön camında çatlaklık bulunmakta olup diğer camları, aynaları ve farları sağlam vaziyettedir. Aracın kullanım km'sinin tespiti yapılamamıştır.