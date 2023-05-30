TAŞINIRIN GAZETE İLANI
T.C.TEKİRDAĞ 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞUNDAN
Dosya No : 2023/6 SATIŞ
Satılmasına karar verilen; aşağıda cins, miktar ve değeri yazılı taşınır mal açık artırma suretiyle Elektronik Satış Portalı’nda satışa çıkarılmış olup, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/6 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|275.000,00
|1
|Taşıt
|59 AT 658 plakalı, Opel Marka, Astra 1.6 NB tipi, 2001 model, Manuel şanzımanlı, Benzinli, Yeşil renkli otomobil.
Otomobilin Hali Hazır Durumu : Kapalı garajda uzun süre kalmasından dolayı kullanılmayan aracın anahtar ve ruhsatının bulunmaması nedeniyle araç çalıştırılamamış ve motor durumu ile ilgili bir değerlendirme yapılamamıştır. Araç sadece dıştan fotoğraflanmıştır. Aracın şase numarasının tespiti yapılamamıştır. Aracın kaporta aksamında herhangi bir hasarlı parça görülmemiştir. Aracın lastikleri sağlam ve yeni vaziyette olup üzerinde çelik jant bulunmaktadır. Aracın döşemelerinde herhangi bir yanık yırtık bulunmamaktadır. Aracın ön camında çatlaklık bulunmakta olup diğer camları, aynaları ve farları sağlam vaziyettedir. Aracın kullanım km'sinin tespiti yapılamamıştır.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 05/06/2023 - 14:31
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Bitiş Tarih ve Saati : 12/06/2023 - 14:31
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 03/07/2023 - 14:31
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Bitiş Tarih ve Saati : 10/07/2023 - 14:31
KDV : % 1 02/05/2023(İİK m.114/4)