Tekirdağ, Türkiye'de tatilcilerin rahatlıkla denize girebileceği birçok güzel plaja sahiptir. Her yaz mevsiminde, uzun sahil şeridi, kristal berraklığındaki denizi ve harika kumsallarıyla Tekirdağ plajları, tatilcilerin gözdesi haline gelmektedir. Size, 2023 yılında Tekirdağ'da denize girebileceğiniz en iyi ücretli ve ücretsiz (halk) plajların listesini sizler için haberimizde derledik.

Tekirdağ, Marmara Bölgesi'nde yer alan bir ilimizdir ve denize kıyısı bulunmaktadır. Tekirdağ'da denize girmek için birkaç seçenek bulunmaktadır. İşte Tekirdağ'da denize girilebilecek bazı popüler noktalar;

Saraylı Plajı

Tekirdağ'ın en ünlü plajlarından biridir. Uzun kumsalı ve temiz deniziyle tatilcilerin favorisidir. Saraylı Plajı, Marmara Ereğlisi'ne bağlı bir beldede yer almaktadır.

Mürefte Plajı

Tekirdağ'ın turistik bölgelerinden biri olan Mürefte'de bulunan bu plaj, güzel bir sahil şeridine sahiptir. Yürüyüş yapmak ve denizin tadını çıkarmak için idealdir.

Kumbağ Plajı

Marmara Ereğlisi'ne bağlı Kumbağ beldesinde bulunan bu plaj, huzurlu bir atmosfer sunmaktadır. Doğal güzellikleri ve temiz deniziyle tercih edilen bir noktadır.

Şarköy Plajları

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde yer alan plajlar, uzun ve geniş kumsallarıyla bilinir. Güneşlenmek, yüzmek ve su sporları yapmak için ideal bir seçenektir.

Erikli Plajı

Hayrabolu ilçesine bağlı Erikli'de bulunan bu plaj, doğal güzellikleriyle öne çıkar. Kumsalı geniş ve denizi temizdir.

Tekirdağ’da Gezilecek Yerler

Tekirdağ, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle dikkat çeken bir şehir. İşte Tekirdağ'da gezilecek bazı yerler:

Tekirdağ Kalesi

Marmara Denizi'nin kıyısında yer alan Tekirdağ Kalesi, şehrin sembollerinden biridir. Tarihi kalenin içerisinde gezintiye çıkabilir, muhteşem deniz manzarası eşliğinde tarihi atmosferi deneyimleyebilirsiniz.

Namık Kemal Evi ve Müzesi

Ünlü Türk şairi Namık Kemal'in doğduğu ev, müze olarak ziyaretçilere açılmıştır. Evin restore edilmiş bölümlerini gezebilir, Namık Kemal'in yaşamı ve edebi mirası hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Rakoczi Müzesi

Macar lider Ferenc Rakoczi'nin anısına yapılan müze, tarihi bir konakta yer almaktadır. Müze, Rakoczi'nin hayatı, mücadelesi ve sürgün dönemlerini anlatan sergileriyle ilgi çekmektedir.

Şarköy

Tekirdağ'ın sahil ilçelerinden biri olan Şarköy, güzel plajları ve üzüm bağlarıyla ünlüdür. Sahil boyunca yürüyüş yapabilir, denize girebilir ve yöresel şarapları tadabilirsiniz.

Hayrabolu Kule Kapı

Hayrabolu ilçesinde bulunan tarihi Kule Kapı, Osmanlı dönemine ait bir yapıdır. Şehrin tarihi geçmişini yansıtan bu kapıyı ziyaret ederek geçmişe yolculuk yapabilirsiniz.

Tekirdağ Müzesi

Şehir merkezinde yer alan Tekirdağ Müzesi, arkeolojik ve etnografik eserlerin sergilendiği bir müzedir. Bölgenin tarihini ve kültürünü daha yakından tanımak için müzeyi ziyaret edebilirsiniz.