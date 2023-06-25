Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023 LGS sonuçlarına göre Tekirdağ ilindeki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimlerini açıkladı. Bu veriler, 2022 Lise 1. yerleştirme sonuçlarına dayanarak elde edilmiş olup, 2023 LGS'ye girecek olan lise adayları için önemli bir referans niteliği taşıyor.
Tekirdağ Liselerinin 2022 Yılı Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri;
|Okul Adı
|Okul Türü
|Pansiyon
Durumu
|Yabancı
Dili
|Taban
Puanı
| Yüzdelik Dilim
2022
|Yüzdelik Dilim
2021
|Tekirdağ / Süleymanpaşa / Ebru Nayim Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|461,58
|1,71
|1,79
|Tekirdağ / Çorlu / Çorlu Borsa İstanbul Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|444,20
|3,47
|3,53
|Tekirdağ / Çerkezköy / Seval-Ahmet Çetin Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|437,55
|4,28
|4,52
|Tekirdağ / Süleymanpaşa / Tekirdağ Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|425,69
|5,85
|6,26
|Tekirdağ / Çorlu / Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|392,79
|11,21
|12,84
|Tekirdağ / Çerkezköy / Çerkezköy Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|391,64
|11,41
|10,68
|Tekirdağ / Süleymanpaşa / Namık Kemal Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|387,05
|12,28
|13,26
|Tekirdağ / Süleymanpaşa / Tekirdağ Belediyesi Mehmet Serez Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|368,21
|16,16
|17,27
|Tekirdağ / Kapaklı / Kapaklı Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|360,81
|17,85
|18
|Tekirdağ / Saray / Mustafa Elmas Arıcı Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|350,40
|20,36
|18,32
|Tekirdağ / Süleymanpaşa / Süleymanpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|348,99
|20,72
|20,6
|Tekirdağ / Malkara / Malkara Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|286,54
|41,75
|42,64
|Tekirdağ / Çerkezköy / Çerkezköy Halit Narin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|280,92
|44,23
|53,12
|Tekirdağ / Süleymanpaşa / Uluslararası Şehit Münür Alkan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|276,36
|46,36
|48,08
|Tekirdağ / Çerkezköy / Çerkezköy Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|266,75
|51,08
|56,16
|Tekirdağ / Süleymanpaşa / Tekirdağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|264,22
|52,38
|53,08
|Tekirdağ / Süleymanpaşa / Tekirdağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|259,60
|54,83
|57,79
|Tekirdağ / Çerkezköy / Çerkezköy Halit Narin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|255,00
|57,38
|76,76
|Tekirdağ / Çorlu / Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|253,43
|58,27
|67,38
|Tekirdağ / Çorlu / Şehit Metin Arslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|252,63
|58,72
|42,48
|Tekirdağ / Süleymanpaşa / Süleymanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|245,53
|62,96
|–
|Tekirdağ / Süleymanpaşa / Süleymanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|242,24
|64,99
|–
|Tekirdağ / Çerkezköy / Enesler Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|233,52
|70,66
|68,35
|Tekirdağ / Çerkezköy / Çerkezköy Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|229,92
|73,11
|97,24
|Tekirdağ / Çorlu / Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|215,45
|83,07
|82
|Tekirdağ / Saray / Şehit Nihat Kara Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|214,26
|83,87
|60,5
|Tekirdağ / Çorlu / Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|211,06
|85,99
|94,79
|Tekirdağ / Çorlu / Çorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|207,38
|88,25
|87,75
|Tekirdağ / Çerkezköy / Veliköy Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|206,00
|89,08
|95,93
|Tekirdağ / Çorlu / Çorlu Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|203,70
|90,38
|90,9
|Tekirdağ / Çorlu / Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|202,13
|91,23
|96,57
|Tekirdağ / Kapaklı / Kapaklı Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|195,19
|94,44
|66,76
|Tekirdağ / Hayrabolu / Ergün Korkmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|192,19
|95,56
|–
|Tekirdağ / Ergene / Şehit Mehmet Zeki Erden Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|181,55
|98,26
|–
Yukarıda belirtilen taban puanları ve yüzdelik dilimleri, lise tercihlerinde adayların bir fikir sahibi olmalarını sağlamak amacıyla paylaşılmıştır. Ancak, kesin yerleştirme sonuçları için Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilanlarını takip etmek önemlidir.Kaynak: HABER MERKEZİ