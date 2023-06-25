Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023 LGS sonuçlarına göre Tekirdağ ilindeki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimlerini açıkladı. Bu veriler, 2022 Lise 1. yerleştirme sonuçlarına dayanarak elde edilmiş olup, 2023 LGS'ye girecek olan lise adayları için önemli bir referans niteliği taşıyor.

Tekirdağ Liselerinin 2022 Yılı Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri;

Okul Adı Okul Türü Pansiyon

Durumu Yabancı

Dili Taban

Puanı Yüzdelik Dilim

2022 Yüzdelik Dilim

2021 Tekirdağ / Süleymanpaşa / Ebru Nayim Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 461,58 1,71 1,79 Tekirdağ / Çorlu / Çorlu Borsa İstanbul Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 444,20 3,47 3,53 Tekirdağ / Çerkezköy / Seval-Ahmet Çetin Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 437,55 4,28 4,52 Tekirdağ / Süleymanpaşa / Tekirdağ Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 425,69 5,85 6,26 Tekirdağ / Çorlu / Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 392,79 11,21 12,84

Tekirdağ / Çerkezköy / Çerkezköy Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 391,64 11,41 10,68 Tekirdağ / Süleymanpaşa / Namık Kemal Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 387,05 12,28 13,26 Tekirdağ / Süleymanpaşa / Tekirdağ Belediyesi Mehmet Serez Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 368,21 16,16 17,27 Tekirdağ / Kapaklı / Kapaklı Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 360,81 17,85 18 Tekirdağ / Saray / Mustafa Elmas Arıcı Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 350,40 20,36 18,32 Tekirdağ / Süleymanpaşa / Süleymanpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 348,99 20,72 20,6 Tekirdağ / Malkara / Malkara Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 286,54 41,75 42,64 Tekirdağ / Çerkezköy / Çerkezköy Halit Narin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 280,92 44,23 53,12 Tekirdağ / Süleymanpaşa / Uluslararası Şehit Münür Alkan Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 276,36 46,36 48,08 Tekirdağ / Çerkezköy / Çerkezköy Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 266,75 51,08 56,16 Tekirdağ / Süleymanpaşa / Tekirdağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 264,22 52,38 53,08 Tekirdağ / Süleymanpaşa / Tekirdağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 259,60 54,83 57,79 Tekirdağ / Çerkezköy / Çerkezköy Halit Narin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 255,00 57,38 76,76 Tekirdağ / Çorlu / Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 253,43 58,27 67,38 Tekirdağ / Çorlu / Şehit Metin Arslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 252,63 58,72 42,48 Tekirdağ / Süleymanpaşa / Süleymanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon(Erkek) İngilizce 245,53 62,96 – Tekirdağ / Süleymanpaşa / Süleymanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon(Erkek) İngilizce 242,24 64,99 – Tekirdağ / Çerkezköy / Enesler Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 233,52 70,66 68,35 Tekirdağ / Çerkezköy / Çerkezköy Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 229,92 73,11 97,24 Tekirdağ / Çorlu / Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 215,45 83,07 82 Tekirdağ / Saray / Şehit Nihat Kara Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 214,26 83,87 60,5 Tekirdağ / Çorlu / Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 211,06 85,99 94,79 Tekirdağ / Çorlu / Çorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 207,38 88,25 87,75 Tekirdağ / Çerkezköy / Veliköy Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 206,00 89,08 95,93 Tekirdağ / Çorlu / Çorlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 203,70 90,38 90,9 Tekirdağ / Çorlu / Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 202,13 91,23 96,57 Tekirdağ / Kapaklı / Kapaklı Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 195,19 94,44 66,76 Tekirdağ / Hayrabolu / Ergün Korkmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 192,19 95,56 – Tekirdağ / Ergene / Şehit Mehmet Zeki Erden Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 181,55 98,26 –

Yukarıda belirtilen taban puanları ve yüzdelik dilimleri, lise tercihlerinde adayların bir fikir sahibi olmalarını sağlamak amacıyla paylaşılmıştır. Ancak, kesin yerleştirme sonuçları için Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilanlarını takip etmek önemlidir.