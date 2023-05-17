Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, depremzedelere verdiği konaklama hizmetini önce durdurdu, sonra uzattı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kentteki otellerde misafir ettiği 550 depremzedeye verdiği hizmeti 21 Mayıs günü sonlandıracağını duyurdu. Bu karar, depremzedeler ve çevre halkı tarafından tepkiyle karşılandı.

AFAD Başkanlığı, Tekirdağ Valiliği'nden depremzedelere otel tahsis edilmesini istedi. Ancak Büyükşehir Belediyesi, gece yarısı yapılan açıklamayla sürenin uzatıldığını duyurdu. Belediye, deprem bölgesinin toparlanamaması ve geçici konteyner kentlerinin yeterince kurulamaması nedeniyle konaklama hizmetini devam ettireceklerini belirtti. Ancak konunun siyasete alet edilmesinin düşündürücü olduğunu ifade etti.

Depremzedelerin tepkisi: "Elimiz ayağımız titriyor, kapıya konuluyoruz"

Depremzedelerin, konaklama hizmetinin sonlandırılacağı haberi üzerine tepkileri arttı. Bir depremzede, duyduğu karara karşı şu şekilde tepki gösterdi: "Elimiz ayağımız titriyor, kapıya konuluyoruz şu anda. Bu kadar çocuk çoluk kapıda mı kalacağız? Bunu da düşündüler mi?"

Bu tepkiler, depremzedelerin mağduriyetlerinin giderilmesi ve konaklama hizmetinin devam etmesi taleplerini yansıtıyor.

Çevre Bakanı Kurum: Depremzedeleri CHP'nin insafına terk etmeyiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP'nin yönetim anlayışını eleştirerek, depremzedelerin CHP'nin insafına terk edilmeyeceğini vurguladı. Bakan Kurum, devletin depremzedelere sahip çıktığını ve her bir kardeşin yanlarında olduklarını belirtti.

Bu açıklama, hükümetin depremzedelere destek verme ve mağduriyetlerini giderme taahhüdünü yinelemektedir.

Tekirdağ Valisi: Depremzedelere devletin güvencesi altındayız, ihtiyaçlar karşılanacak

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, konuya ilişkin açıklamalar yaparak depremzedelerin devletin güvencesi altında olduğunu ve ihtiyaçlarının karşılanacağını belirtti. Vali Yıldırım, depremzedelerin istedikleri süre boyunca konaklama hizmetinden yararlanabileceklerini ve gerektiğinde istedikleri yere ulaştırılacaklarını ifade etti.

Bu açıklama, devletin depremzedelerin yanında olduğunu ve onların mağduriyetlerini gidermeye yönelik çabalarını sürdürdüğünü vurgulamaktadır.

Yenigün Haber Merkezi