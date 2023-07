Tekamül bir akıştır. Tekamül etmek tekâmül akışında olmak demektir. Tekamül olgusunun en büyük sırrı, kesin belirtilerin olmamasıdır.

Tekamül ve değişim yolunda yürüyen insan aydınlanır ve belirli erdemlere sahip olur. Bu özelliklerden bazıları koşulsuz sevgi, şefkat, yargısız olmak, affedicilik, pozitif düşünmek ve an'ı yaşamaktır.

Dünya Değişim Akademisi'nde "Tekamül Sanatı" Değişim Programı sayesinde özgüven ortaya çıkar ve kişi hatalarını anlar, ayni hataları yapmaz.

"Tekamül Sanatı" Değişim Programı”nın işleyişinden biraz bahsedelim. Bu program 8 çalışmadan oluşuyor. Her çalışma kırk beş dakika sürüyor. Her çalışmada gerçek tekamülün nasıl gerçekleşeceği ile ilgili derin, kapsamlı teorik bilgilendirmeler ve pratik uygulamalar yapılıyor. Pratik uygulamalar ise nefes, vücut çalıştırma teknikleri ve gerginliği atma tekniklerini kapsıyor. Her çalışmanın uygulanışı dinamik olup, teknikler ardı sıra gelen duruşlardan oluşuyor.

Değişim Teknikleri Değişim Uzmanları rehberliğinde bilimsel, sistematik ve yöntemli şekilde uygulanıyor. Beden hareketleri nefeslerle birlikte dinamik uygulandığında duygu ve düşünceler yatışıyor. Geçmiş ve gelecekle ilgilenmiyorsunuz. Bu da anda ve şimdi kalmayı kolaylaştırıyor. Bedendeki uyuşukluk gidiyor. Böylece canlanıyorsunuz ve enerjiniz yükseliyor.

Tekamül için birey, varoluşsal olan gerçek bilgiye sahip olmalıdır. Tekamül yeniden doğuştur. Değişim tekniklerini uygulayan insan her sabah yeniden doğar ve hayatın yeni boyutlarını keşfeder. "Tekamül Sanatı" Değişim Programı sayesinde yeniden doğmak için artık ölüm gerekmez. Tekamül sayesinde artık yeniden doğabilir ve hayatınızı yenileyebilirsiniz.

Tekamül bir değişim, gelişim, olgunlaşma ve dönüşüm işlemidir. Tekamül ettikçe insanın enerjisi yükselir ve farkındalık artar. Beden hafifler ve bilinçlilik artar.

Tekamül yalnızca bilinçli çabalar sayesinde gerçekleşir. Tekamül etmek için tekamülün ne olduğunu anlamalı, tekâmül etmek istemelisiniz. Değişim teknikleri sayesinde tekâmül serüvenini yaşarsınız ve her an özgürlük, denge ve mutluluk içinde yaşarsınız.