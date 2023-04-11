Yüksek Ar-Ge ve üretim kapasitesi sayesinde tüm talebi karşılayabilecek sayıda üretilen ve tek şarjla şehir içinde 642 kilometre menzil sunabilen eSUV model ET5’e sahip olmak isteyenler, sıra beklemeden sipariş verebiliyor.

Karbon ayak izi salımını azaltan elektrikli araçlara olan ilgi her geçen gün artarken, ürettiği yüzde 100 elektrikli araçlarla 2021 yılından bu yana Türkiye’de tüketiciyle buluşan Skywell, eSUV model olarak tasarladığı yenilenen ET5’i satışa çıkardı. Tam dolu bir batarya ile 642 kilometre yol yapabilen SKYWELL ET5, güçlü görünümü, yüksek teknolojik özellikleri, akıllı bağlantıları ve otomatik sürüş destek sistemleriyle Türkiye’deki elektrikli araç seçenekleri arasında öne çıkan modellerin başında geliyor. Hızlı şarj olma özelliğiyle yarım saatte 320 kilometre yol yapacak kadar depolama yapabilen uzun menzilli araca sahip olmak isteyenler, sıra beklemeden ET5 modelini satın alabiliyorlar.

Uzun menzil tercih edenler için kusursuz bir seçenek

Skywell’in özellikle son 10 yılda elde ettiği yeni nesil araçlar alanındaki tecrübesiyle tasarladığı ET5’in talebi karşılayabilecek sayıda üretildiğini söyleyen Skywell Türkiye CEO’su Mahmut Ulubaş, “86 kwh yüksek kapasiteli bataryası sayesinde, şehir içinde 642 km’ye kadar menzil sunabilen ET5, 0’dan 100 km/s hıza ulaşması 7.9 saniye sürüyor. Son teknolojik donanımlarla tasarlanan 150 kW gücündeki elektrikli eSUV modelimiz, hızlı şarj olma özelliğiyle yüzde 20’den yüzde 70 seviyesine dolumu ise yaklaşık 30 dakika sürüyor. Tüm bu özellikleriyle piyasadaki modellerden sıyrılan yeni tasarımımız, özellikle uzun menzilli ve konforlu bir sürüş tercih edenler için kusursuz bir seçenek oluşturuyor” dedi.

Satış hedefi 4 bin adede yükseldi

2 bin 500 adet olarak belirledikleri satış hedeflerini yenilenen model ile birlikte 4 bine çıkardıklarına dikkat çeken Mahmut Ulubaş, ET5’in yakıt maliyetine ilişkin ise şunları söyledi: “Ev tipi prizlerde 100 kilometrelik mesafe için gereken şarj kapasitesinin maliyeti, yaklaşık olarak 20 liralık bir maliyete denk geliyor. Bu rakam, özellikle son dönemde büyük artış gösteren benzine oranla 7.5 kat oranında tasarruf imkânı sağlıyor."

“Geleceğin teknolojilerine sahip bir mobilite ekosistemi kurduk”

Skywell ile yalnızca bir otomobil üretmenin çok ötesine geçtiklerini söyleyen Mahmut Ulubaş, “Mobilite çözümlerimiz, distribütörlük ve teknoloji ortaklığımız konusunda olduğu kadar, satış sonrasında verdiğimiz kusursuz, inovatif yeniliklerimizle Türkiye pazarına farklı bir hizmet anlayışı getirdik. Bu sayede geleceğin teknolojilerine sahip bir elektrikli araç satmanın çok ötesine geçerek, bir mobilite ekosistemi kurduk. Türkiye’de satış ve deneyim hizmeti veren Skyhouse’larımızın içerisine Skycafeler açtık. Burada müşterilerimize araçlarını şarj ettikleri sırada kahvelerini içerek bekleme ve dinlenme imkânı sağlıyoruz. Üstelik Skyhouse’larda diğer marka otomobiller de şarj edilebiliyor. Hedefimiz 2023’te Türkiye çapında 20 Skyhouse noktasına ulaşmak. Böylece Türkiye’nin her bölgesinde en az bir noktayla hizmet verir hale gelmiş olacağız” diye konuştu.

Çinli Skywell Türkiye’den dünyayı yönetiyor

Skywell Türkiye olarak yakaladıkları başarının 15 ülkenin distribütörlük ve yönetimini Ulu Motor'a getirdiğini vurgulayan Mahmut Ulubaş, "Gürcistan’dan başlayarak aralarında Bulgaristan, Hırvatistan, Slovenya, Slovakya, Bosna Hersek, Makedonya, Arnavutluk, Çekya ve Macaristan’ın da olduğu toplam 15 ülkenin yönetimi ve distribütörlüğü bize verildi. Markanın bu bölgedeki doğrudan temsilcisi olarak hem Skywell modellerinin satış ve deneyim kanallarının planlanması, hem bayiliklerin atanması ve yönetilmesinin yanında markanın vitrini olan Skywell Europe'un web sitesinin ve sosyal medyasının da yönetimini artık biz yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

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