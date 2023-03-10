Tüm Etkinlik ve Organizatörleri Derneği Başkanı Erol Yıldırım, yaşanan deprem felaketinin ardından, depremzedeler için sahada gönüllü olarak yardım çalışmalarında bulunduklarını açıkladı.

Yardım, destek ve bağış toplama faaliyetlerinin yanı sıra, afet bölgesindeki çocukların moral motivasyon ve daha iyi hissetmelerini sağlamak adına, profesyonel ekiplerle animasyonlar ve aktiviteler düzenleyerek bir fiil yoğun çalışmalarına devam etmektedir.

Pedagog ve klinik psikologların da gönüllü ekipte yer aldığı ekip tarafından hazırlanan sihirbazlık gösterileri, sinema gösterilerimler, ikramlar ve her yaş grubuna uygun oyuncak dağıtımları yapılmıştır. Yıldırım, 19 – 20 – 21 Mart tarihlerinde yardım faaliyetleri farklı içeriklerle tekrarlanacak ve depremzedelerin yaralarının sarılmasına bir nebze de olsa yardım etmeye devam edeceklerini söyledi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ