Hatay'ın Antakya ilçesinden gelen yaralılardan 38 yaşındaki Gürkan Akavioğlu, tedavi gördüğü hastanede AA muhabirine, deprem gecesi eşi ve 2 çocuğuyla 73 yaşındaki annesinin evinde kaldıklarını söyledi.

Ani bir sarsıntıyla uyandıklarını aktaran Akavioğlu, "Annemleri uyandırmak için yanlarına gittim. Deprem, çok şiddetli ve uzundu. Annemi ve çocukları çıkardım. Eşimin ayağına dolap düşmüş ve sıkışmış. Çıkarmayı başarabilmişim, çünkü o an farkında değildim. Daha sonra üzerime bir duvar yıkıldı. Ben duvarla o dolap arasına sıkışıp kaldım. O olayın şokuyla kaç saniye ya da kaç dakika bilmiyorum. Çok uzun geldi. Eşimin yardımlarıyla çıkmaya çalıştım, çıkamadım. Bir sonraki sarsıntıyla o duvar biraz yerinden oynayınca kaçabildim." diye konuştu.

Akavioğlu, kaburgasında iki kırık olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Eşimin alnında yara var, onun dışında bir şeyimiz yok. İki gün toplanma alanında arabanın içinde kaldık. Orada herkesin acısını gördükten sonra benimki acı değildi. Emin olun buraya gelene kadar da acı hissetmedim. Çünkü beklerken sadece yardım çığlıkları duyuyorsunuz. Başka hiçbir şey yok. Bir ağabeyim hala göçük altında, haber alamıyoruz. Yaşlı bir annem var, 2 küçük çocuğum var. Isınma problemi oluyor. Onları sürekli arabada yatıramam, sağlık sorunum da var. Bir yerden sonra bir şey yapamıyorum. Erzak almaya gideceğim, gücüm elvermiyordu. Eşim yapamaz, annem zaten yapamaz. Bir yerden sonra Hatay'dan çıkmamız gerekiyordu, yoksa aklım hala ağabeyimde. Ağabeyim, eşi ve iki yeğenim göçük altında."

Depreme hastanede yakalandı

Kahramanmaraş'tan gelen 50 yaşındaki Cengiz Getcoşgun ise 11 gün önce bypass ameliyatı olduğunu, bu nedenle deprem gecesi hastanede kaldığını dile getirdi.

Yanında refakatçi kalan 22 yaşındaki oğluyla sarsıntı üzerine uyandıklarını vurgulayan Getcoşgun, apar topar hastaneden çıktıklarını kaydetti.