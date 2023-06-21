CEPTETEB’den müşterilerini sevindiren yeni kampanya açıklaması geldi. CEPTETEB, müşteri portföyünü genişletmek ve mevcut müşterilerini kazançlı çıkarmak için yeni davet et kampanyasını duyurdu. CEPTETEB’liler, arkadaşlarını CEPTETEB’li olmaya davet derek 2.000 TL’ye varan Migros hediye çeki kazanma şansını yakalıyor.

TEB Migros 2.000 TL Kampanyası Nedir?

CEPTETEB, yeni açıkladığı davet kampanyasıyla mevcut müşterilerine 2.000 TL’ye varan Migros çeki kazanma fırsatı sunuyor. Her geçen gün büyümeye devam eden CEPTETEB, müşteri portföyünü genişletmek içinde mevcut müşterilerine dönem dönem davet et kampanyaları sunuyor. Bu kapsamda 2023 Haziran ayında CEPTETEB müşterileri, davet edecekleri yeni kişiler sayesinde tam 2.000 TL değerinde Migros hediye çeki kazanma şansını yakalıyor.

CEPTETEB 2.000 TL Migros Çeki Kampanyası Koşulları

CEPTETEB müşterileri 2.000 TL’ye varan Migros hediye çeki kampanyasından yararlanabilmek için sadece arkadaşlarını CEPTETEB’e davet etmesi yeterli olacak. Kampanyanın 01.06.2023 ile 30.06.2023 tarihleri arasında geçerli olduğu açıklandı.

2023 Haziran ayı boyunca CEPTETEB müşterileri CEPTETEB Mobil uygulamasından alacakları davet koduyla arkadaşlarını CEPTETEB’e davet edecek. Davet edilen kişilerin gönderilen davet kodu ile CEPTETEB müşterisi olması durumunda Migros hediye çeki kazanılacak.