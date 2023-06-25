Örnek No:55*

T.C.SİLİVRİ İCRA DAİRESİ

2022/1599 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/1599 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İli, Silivri İlçesi, Değirmenköy Mahallesi, Viran Değirmen Arkı Mevkii, 339 Ada, 319 Parsel numarasında kayıtlı, 5.859,88 m2 yüzölçümlü, Tarla Nitelikli ana taşınmazın, 3/64 hisse, (SATIŞA ÇIKARILAN KISIM) 274,68 m2 sinin İrfan Eren GÖLBAŞI adına kayıtlı olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca kaydın şerhler bölümü kısmında çeşitli tarihlere ait beyan ve ihtiyati haciz bulunmaktadır.

İMAR DURUMU

Silivri Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünün dosyasında bulunan yazısında;İstanbul İli, Silivri İlçesi, Değirmenköy İsmet Paşa Mahallesi, 339 ada, 319 nolu parsel, 422 ada, 32 nolu parsel, 338 ada, 18 nolu parsel, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ve 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı bulunmamakta olup, parseller İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 15/06/2009 tarihinde onaylanan 1/100000 Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planında; Tarımsal Niteliği Korunacak Alanda kalmaktadır. Parsellerin kadastral yol bağlantısı bulunmamaktadır.

Ayrıca; parseller ve çevresi 17/03/2018 tarih 30363 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulunun 08/01/2018 tarih ve 2018/11338 sayılı kararı ile Bazı Ovaların Büyük Ova Koruma Alanı Olarak Belirlenmesine İlişkin Karar ile Değirmenköy Ovası sınırları içinde kalmaktadır.

Tarımsal Niteliği Korunacak Alanlarda; 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunun ilgili maddesindeki 15/05/2014 tarih ve 6537 sayılı kanun ile yapılan değişiklik hükümleri geçerlidir. Söz konusu parseller, 20.000,00 m2 den küçük olduğundan bu nedenle parsellere yapı ruhsatına esas imar durumu verilememektedir denilmektedir.

HUDUDU ve SAHASI

Taşınmazların paftalarının zemine tatbikleri sonucunda zemine uygun oldukları saptanmıştır.

TAŞINMAZIN HALİHAZIR DURUMU

İstanbul İli, Silivri İlçesi, Değirmenköy Mahallesi, 339 Ada, 319 Parsel Kıymet takdirine konu taşınmaz, tapunun İstanbul İli, Silivri İlçesi, Değirmenköy Mahallesi, Viran Değirmen Arkı Mevkii, 339 Ada, 319 Parsel numarasında kayıtlı, 5.859,88 m2 yüzölçümlü, Tarla Nitelikli ana taşınmaz olup adres olarak Değirmenköy Mahalle Merkezinin yaklaşık 5.5 km kuzeyinde, tarım amaçlı kullanılan ve kadastral yolu olmayan parseldir.

Adresi : İstanbil İli Silivri İlçesi Silivri / İSTANBUL

Yüzölçümü : 274,68 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 54.936,38 TL

KDV Oranı : %8

Kaydındaki Şerhler: 'Bu parsel büyük ova koruma alanındadır. Onaylanmış imar planları ile onaylı köy yerleşik alanları içerisinde kalmaması halinde 5403 sk kapsamında izin alınmadan tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz' ŞERHİ BULUNMAKTADIR.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/08/2023 - 11:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/09/2023 - 11:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/09/2023 - 11:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/10/2023 - 11:10

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İli, Silivri İlçesi, Değirmenköy Mahallesi, Araplı Deresi Mevkii, 422 Ada, 32 Parsel numarasında kayıtlı, 5.102,02 m2 yüzölçümlü, Tarla Nitelikli ana taşınmazın, 167/3360 hissesinin (SATIŞA ÇIKARILAN KISIM) İrfan Eren GÖLBAŞI adına kayıtlı olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca kaydın şerhler bölümü kısmında çeşitli tarihlere ait beyan ve ihtiyati haciz bulunmaktadır.

İMAR DURUMU

Silivri Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünün dosyasında bulunan yazısında;İstanbul İli, Silivri İlçesi, Değirmenköy İsmet Paşa Mahallesi, 339 ada, 319 nolu parsel, 422 ada, 32 nolu parsel, 338 ada, 18 nolu parsel, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ve 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı bulunmamakta olup, parseller İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 15/06/2009 tarihinde onaylanan 1/100000 Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planında; Tarımsal Niteliği Korunacak Alanda kalmaktadır. Parsellerin kadastral yol bağlantısı bulunmamaktadır.

Ayrıca; parseller ve çevresi 17/03/2018 tarih 30363 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulunun 08/01/2018 tarih ve 2018/11338 sayılı kararı ile Bazı Ovaların Büyük Ova Koruma Alanı Olarak Belirlenmesine İlişkin Karar ile Değirmenköy Ovası sınırları içinde kalmaktadır.

Tarımsal Niteliği Korunacak Alanlarda; 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunun ilgili maddesindeki 15/05/2014 tarih ve 6537 sayılı kanun ile yapılan değişiklik hükümleri geçerlidir. Söz konusu parseller, 20.000,00 m2 den küçük olduğundan bu nedenle parsellere yapı ruhsatına esas imar durumu verilememektedir denilmektedir.

HUDUDU ve SAHASI

Taşınmazların paftalarının zemine tatbikleri sonucunda zemine uygun oldukları saptanmıştır.

TAŞINMAZIN HALİHAZIR DURUMU

İstanbul İli, Silivri İlçesi, Değirmenköy Mahallesi, 422 Ada, 32 ParselKıymet takdirine konu taşınmaz, tapunun İstanbul İli, Silivri İlçesi, Değirmenköy Mahallesi, Araplı Deresi Mevkii, 422 Ada, 32 Parsel numarasında kayıtlı, 5.102,02 m2 yüzölçümlü, Tarla Nitelikli ana taşınmaz olup adres olarak Değirmenköy Mahalle Merkezinin yaklaşık 5 km kuzeyinde, tarım amaçlı kullanılan ve kadastral yolu olmayan parseldir.

Adresi : İstanbul İli Silivri İlçesi Silivri / İSTANBUL

Yüzölçümü : 5.102,02 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 50.716,51 TL

KDV Oranı : %8

Kaydındaki Şerhler: 'Bu parsel büyük ova koruma alanındadır. Onaylanmış imar planları ile onaylı köy yerleşik alanları içerisinde kalmaması halinde 5403 sk kapsamında izin alınmadan tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz' ŞERHİ BULUNMAKTADIR.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/08/2023 - 12:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/09/2023 - 12:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/09/2023 - 12:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/10/2023 - 12:10

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :İstanbul İli, Silivri İlçesi, Değirmenköy Mahallesi, Araplı Çiftliği Mevkii, 338 Ada, 18 Parsel numarasında kayıtlı, 3.721,05 m2 yüzölçümlü, Tarla Nitelikli ana taşınmazın, 1/16 hisse, (SATIŞA ÇIKARILAN KISIM) 232,57 m2 sinin İrfan Eren GÖLBAŞI adına kayıtlı olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca kaydın şerhler bölümü kısmında çeşitli tarihlere ait beyan ve ihtiyati haciz bulunmaktadır.

İMAR DURUMU

Silivri Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünün dosyasında bulunan yazısında;İstanbul İli, Silivri İlçesi, Değirmenköy İsmet Paşa Mahallesi, 339 ada, 319 nolu parsel, 422 ada, 32 nolu parsel, 338 ada, 18 nolu parsel, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ve 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı bulunmamakta olup, parseller İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 15/06/2009 tarihinde onaylanan 1/100000 Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planında; Tarımsal Niteliği Korunacak Alanda kalmaktadır. Parsellerin kadastral yol bağlantısı bulunmamaktadır.

Ayrıca; parseller ve çevresi 17/03/2018 tarih 30363 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulunun 08/01/2018 tarih ve 2018/11338 sayılı kararı ile Bazı Ovaların Büyük Ova Koruma Alanı Olarak Belirlenmesine İlişkin Karar ile Değirmenköy Ovası sınırları içinde kalmaktadır.

Tarımsal Niteliği Korunacak Alanlarda; 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunun ilgili maddesindeki 15/05/2014 tarih ve 6537 sayılı kanun ile yapılan değişiklik hükümleri geçerlidir. Söz konusu parseller, 20.000,00 m2 den küçük olduğundan bu nedenle parsellere yapı ruhsatına esas imar durumu verilememektedir denilmektedir.

HUDUDU ve SAHASI

Taşınmazların paftalarının zemine tatbikleri sonucunda zemine uygun oldukları saptanmıştır.

TAŞINMAZIN HALİHAZIR DURUMU

İstanbul İli, Silivri İlçesi, Değirmenköy Mahallesi, 338 Ada, 18 Parsel Kıymet takdirine konu taşınmaz, tapunun İstanbul İli, Silivri İlçesi, Değirmenköy Mahallesi, Araplı Çiftliği Mevkii, 338 Ada, 18 Parsel numarasında kayıtlı, 3.721,05 m2 yüzölçümlü, Tarla Nitelikli ana taşınmaz olup adres olarak Değirmenköy Mahalle Merkezinin yaklaşık 6.5 km kuzeyinde, tarım amaçlı kullanılan ve kadastral yolu olmayan parseldir. Taşınmazın fiiliyatta kuzey kısmından enerji nakil hattı geçmektedir.

Adresi : İstanbul İli Silivri İlçesi Silivri / İSTANBUL

Yüzölçümü : 232,57 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 46.513,13 TL

KDV Oranı : %8

Kaydındaki Şerhler: 'Bu parsel büyük ova koruma alanındadır. Onaylanmış imar planları ile onaylı köy yerleşik alanları içerisinde kalmaması halinde 5403 sk kapsamında izin alınmadan tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz' ŞERHİ BULUNMAKTADIR.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/08/2023 - 13:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/09/2023 - 13:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/09/2023 - 13:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/10/2023 - 13:40

09/06/2023