Örnek No:55*

T.C.SİLİVRİ İCRA DAİRESİ

2019/47 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2019/47 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Silivri Tapu Müdürlüğünce tanzim ve tasdik edilmiş olan 23.11.2022 tarihli tapu kayıt örneğine göre Silivri İlçesi, Çayırdere Mahallesi, Baklatarla Kurtdere Mevkii, 122 ada, 2 parsel sayılı 11.959,50m2 miktarlı tarla vasıflı taşınmazın 1/8 hissesinin Mehmet Gençtürk adına kayıtlı olduğu kaydında dosya haczi ile takyidat vebeyanlar hanesinde "Tamamen ve münhasıran bilfiil tarımsal amaçlı olarak kullanılması ve üzerinde tarımsal amaçlı 18/02/2016 - 4002 yapılar ile sürekli ikamet edilen konut bulunması nedeniyle rayiç bedelin yüzde ellisi üzerinden satılan iş bu taşınmazın sonradan farklı amaçla kullanılması halinde, taşınmazın satış tarihi itibariyle rayiç bedelinin yüzde yetmişi üzerinden hesaplanacak bedel esas alınarak aradaki fark kanuni faizi ile birlikte, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi uyarınca ve 21/07/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri gereğince ecrimisil tarh, tahakkuk ve tahsiline ilişkin usullere göre son kayıt malikinden tahsil edilir. Şeklinde belirtme konulacaktır. Ancak taşınmazın sonradan farklı amaçla kullanılması ve belirtilen mali yükümlülüklerin de taşınmazın son maliki tarafından yerine getirilmesi halinde, belirtme idarece kaldırılacaktır" beyanının

bulunduğu bildirilmiştir.

İMAR DURUMU

Silivri Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğünce tanzim ve tasdik edilmiş olan 152518 sayılı imar durum belgesine göre Çayırdere Mahallesi, 122 ada, 2 parselin 1/1000 Uygulamaİmar Planı ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı bulunmamakta olup 15.06.2009 tarihinde onaylanan 1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planında; Ağaçlandırılarak Ormanla Ekolojik Olarak Bütünleştirilecek Alan içerisinde kalmaktadır. Parselin kadastral yol bağlantısı bulunmamaktadır.

Plan notu gereği; bu alanlardaki mevcut ağaçların korunması, ağaçsız alanların ise bölgenin toprak ve iklim karakteristiğine uygun olarak ağaçlandırılması/bitkilendirilmesi suretiyle ekolojik olarak orman alanlarıyla bütünlüğünün sağlanması esastır. Ağaçlandırılarak ormanla ekolojik olarak bütünleştirilecek alanlar içinde özel mülkiyete konu olan yerlerde, kamulaştırma yapılıncaya kadar sadece günübirlik rekreasyon, kamping, seracılık, fidanlık faaliyetleri yapılabilir. Bu nedenle söz konusu parsele imar durumu verilememektedir. Parsele ilişkin 1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı örneği ve İlgili Müd.görüş yazıları ekte sunulmaktadır denilmiştir.

HUDUDU ve SAHASI

Söz konusu taşınmazın dosyası içerisinde bulunan tapu kaydı ve çapları arazide belirgin sabit noktalardan istifade ile arz üzerine aplike edildiğinde anılan taşınmazların alanı, boyutları, bulunduğu semt ve mevki itibariyle yerine aynen uygun olduğu tespit edilmiştir.

TAŞINMAZIN HALİHAZIR DURUMU

Satışa konu taşınmaz Silivri İlçesi, Çayırdere Mahallesi, Baklatarla Kurtdere Mevkii, 122 ada, 2 parsel sayılı 11.959,50m2 miktarlı Tarla vasıflı taşınmazın 1/8 hissesi niteliğindedir.

Taşınmaz Çayırdere Köy Merkezine 5,00km. Hallaççı Merkeze 3,00km. mesafede kalmaktadır. Tamamı 11.959,50m2 alana sahip parsel üzerinde herhangi bir yapı veya muhdesat bulunmamaktadır. Herhangi bir kadastral yola cephesi bulunmayan ancak önünden toprak yol geçen taşınmazın çevresinde orman vasfına haiz ağaçlık alanlar bulunmaktadır.

Adresi : İstanbul İli Silivri İlçesi Silivri / İSTANBUL

Yüzölçümü : 11.959,50 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 523.228,13 TL

KDV Oranı : %8

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/08/2023 - 14:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/09/2023 - 14:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/09/2023 - 14:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/10/2023 - 14:10

14/06/2023 (İİK m.114 ve m.126)

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