T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI-MARMARA ÜNİVERSİTESİ PENDİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

HASTANEMİZ HİJYENİK KLİMA SANTRALLERİ İÇİN 3 KISIM 20 KALEM FİLTRE ALIMI

HASTANEMİZ HİJYENİK KLİMA SANTRALLERİ İÇİN 3 KISIM 20 KALEM FİLTRE ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/447716

1-İdarenin a) Adı : T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI-MARMARA ÜNİVERSİTESİ PENDİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ b) Adresi : Fevzi Çakmak Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:10 34899 Üst Kaynarca - PENDİK / İSTANBUL PENDİK/İSTANBUL c) Telefon ve faks numarası : 2166254545 - ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : HASTANEMİZ HİJYENİK KLİMA SANTRALLERİ İÇİN 3 KISIM 20 KALEM FİLTRE ALIMI b) Niteliği, türü ve miktarı : 3 KISIM 20 KALEM FİLTRE

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI - Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi- Fevzi Çakmak Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad.No:10 Üstkaynarca Pendik İstanbul - Ayniyat Tüketim Depo ç) Süresi/teslim tarihi : İdarenin yazılı siparişi doğrultusunda 10 (On) iş günü içerisinde peyder pey sipariş miktarlarının teslimatı yapılacaktır. Yüklenici firma uhtesinde kalan malzemeler için İdarenin onayı alınarak sipariş miktarlarının teslimatı yapılacaktır. Teslimat programı 31.12.2023 tarihinde sona erecektir. d) İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 18.05.2023 - 10:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI-Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi- Satınalma Birimi -Fevzi Çakmak Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad.No:10 Üstkaynarca Pendik İstanbul

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları: a)İsteklilerden değerlendirme aşamasında İdare gerekli görürse numune ve/veya katalog talebinde bulunabilir. Ayrıca numunelerin üzerinde firma adı, hangi kaleme veya kısıma ait olduğu (kalem/kısım numarası) kesinlikle yazılmalıdır. b)Yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda İhale sonucunda uhdesinde kalmayan kalemlerin numuneleri, itiraz süresinin bitmesini müteakip 20 gün içerisinde alınmalıdır. Alınmayan numuneler kullanılmak üzere hastanenin ilgili deposuna teslim edilecektir. 4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler: 1. KISIM Belge Adı Açıklama ISO 16890 BELGESİ ISO 16890 BELGESİ 'ne sahip olmalı ve yeterlilik tablosunda beyan etmelidir. ISO 9001-2015 KALİTE BELGESİ (TÜRKAK AKREDİTE onaylı) Tüm ürünler ISO 9001-2015 Kalite Belgeli ve TÜRKAK Akredite Onaylı olmalıdır, yeterllilik tablosunda beyan etmeliidir. TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi'ne sahip olmalı ve yeterlilik tablosunda beyan etmelidir. 2. KISIM Belge Adı Açıklama ISO 16890 BELGESİ ISO 16890 BELGESİ 'ne sahip olmalı ve yeterlilik tablosunda beyan etmelidir. ISO 9001-2015 KALİTE BELGESİ (TÜRKAK AKREDİTE onaylı) Tüm ürünler ISO 9001-2015 Kalite Belgeli ve TÜRKAK Akredite Onaylı olmalıdır, yeterllilik tablosunda beyan etmeliidir. TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi'ne sahip olmalı ve yeterlilik tablosunda beyan etmelidir.

3. KISIM Belge Adı Açıklama ISO 16890 BELGESİ ISO 16890 BELGESİ 'ne sahip olmalı ve yeterlilik tablosunda beyan etmelidir. ISO 9001-2015 KALİTE BELGESİ (TÜRKAK AKREDİTE onaylı) Tüm ürünler ISO 9001-2015 Kalite Belgeli ve TÜRKAK Akredite Onaylı olmalıdır, yeterllilik tablosunda beyan etmeliidir. TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi'ne sahip olmalı ve yeterlilik tablosunda beyan etmelidir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.