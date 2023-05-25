Yurt içinde seçim gündemi ön planda kalmaya devam ederken bugün aynı zamanda TCMB’nin Mayıs ayı PPK toplantısı da yakından takip edilecek. Anket sonuçlarına göre Merkez Bankası’nın herhangi bir değişiklik yapmayarak politika faizini %8,50 seviyesinde bırakması bekleniyor. Kaldı ki yaklaşan seçim ve TL’nin görünümü de faizlerde değişiklik olma ihtimalini önemli ölçüde azaltıyor. Dolayısıyla piyasa etkisi düşük bir toplantı olarak kabul edilebilir. Ancak her zaman olduğu gibi TCMB’nin söylemleri piyasalar tarafından dikkatle izlenecektir. Özetle faizlerde değişiklik yapılmaması durumunda piyasalar toplantı sonrasında yayımlanacak metinde yeni bir mesaj verilip verilmeyeceğine odaklanacaktır.

TL: ABD tahvil faizlerindeki yukarı yönlü eğilim doların küresel ölçekte dirençli bir görünüm sergilemesine neden olurken bu durum özellikle gelişmekte olan ülke para birimleri açısından şartları zorlaştırıyor. Bu kapsamda gelişmekte olan ülke para birimlerinin son 1 haftada ortalamada %1’e yakın değer kaybına uğradığını görüyoruz. Yeni bir mesaj verilmedikçe bugünkü PPK toplantısının ise kurda anlamlı bir hareketlilik yaratmasını beklemiyoruz. Öte yandan her Perşembe olduğu gibi BDDK kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarının toplam büyüklüğünde yaşanan haftalık değişimi, TCMB ise yurt dışı yerleşiklerin menkul kıymet istatistiklerini, yurt içi yerleşiklerin döviz tevdiat hesaplarındaki değişimi ve Merkez Bankası’nın brüt rezerv verilerini açıklayacak.

Borsa İstanbul: Borsa İstanbul’un Mayıs’ta anlamlı bir trend oluşturmakta zorlandığını ve zaman zaman gerçekleşen yukarı yönlü denemelere karşın ayın başındaki seviyesinin (4500) üzerinde destek bulmakta başarılı olamadığını görüyoruz. Yurt dışı piyasaların bir süredir anlamlı bir varlık gösterememesi de endeksin destek bulmasını zorlaştırıyor. Pazar günü bir kez daha sandık başına gidileceğini düşünürsek kalan iki işlem gününde de görünümde anlamlı bir farklılık görmeyi beklemiyoruz. Diğer taraftan TL’deki değer kaybının göreceli olarak limitli seyrettiğini düşünürsek buradaki görünümün hisse senetlerine etki etmekten uzak olduğunu söyleyebiliriz.

BIST-30 EN YAKIN VADELİ VİOP KONTRATI

Günü 5145 puanda kapatan BIST-30 kontratlarında 5109, 5068, 5032 ve 4991 destek olarak izlenebilir. 5182, 5223, 5259 ve 5300 ise direnç noktalarını oluşturuyor.

USD/TL EN YAKIN VADELİ VİOP KONTRATI

Günü 20.1920 seviyesinde kapatan USD/TL vadeli işlem kontratlarında 20.1720, 20.1315, 20.0910 ve 20.0105 destek olarak izlenebilir. 20.2120, 20.2525, 20.2930 ve 20.3735 ise direnç noktalarını oluşturuyor.

YENİGÜN HABER MERKEZİ