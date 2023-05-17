TCMB'den Bankalara Yeni Döviz Dönüşüm Hedefi: Liralaşma Stratejisi Çerçevesinde Yeni Adımlar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Liralaşma Stratejisi çerçevesinde yeni bir adım attı. Resmi Gazete'de yayımlanan "Menkul Kıymet Tesisi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" ile 2023 yılında gerçek kişilerin yabancı para mevduat ve katılım fonlarından Türk lirası mevduat ve katılım hesaplarına ek dönüşüm hedefi belirlendi.

Bu hedef doğrultusunda, 26 Mayıs 2023 hesaplama tarihinden itibaren 28 Temmuz 2023 tarihine kadar yüzde 10'un altında ek dönüşüm yapılması halinde eksik kalan tutar kadar, 28 Temmuz 2023 hesaplama tarihinden itibaren yüzde 30'un altında kalan bankalar için ek dönüşüm oranının paydasında yer alan mevduat/katılım fonu tutarının yüzde 10'u oranında ilave menkul kıymet, söz konusu hedefe ulaşılıncaya kadar bloke olarak tesis edilecek.

Bu düzenleme ile yabancı para mevduat ve katılım fonlarının Türk lirasına dönüşümünü hızlandırmak ve Türk lirasını güçlendirmek hedefleniyor. Önümüzdeki dönemde bankaların bu hedeflere ne ölçüde uyduğu ve bu adımların Türk lirası üzerindeki etkisi yakından takip edilecek.

Yenigün Haber Merkezi