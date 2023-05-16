İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.08544
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.19129
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|52.2520
|BDT
|BANGLADEŞ TAKASI
|0.18339
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|10.9371
|BWP
|BOTSVANA PULASI
|1.4596
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|4.0218
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.14470
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.90581
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00133
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|1.9434
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.35136
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|1.0325
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|7.7246
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.23959
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|2.7971
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|2.5129
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.01504
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.14211
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.04374
|COP
|KOLOMBİYA PESOSU
|0.00438
|LYD
|LİBYA DİNARI
|4.1162
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.05810
|MKD
|MAKEDONYA DİNARI
|0.34802
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|4.3782
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|1.1288
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.63747
|MDL
|MOLDOVA LEYİ
|1.1084
|NAD
|NAMİBYA DOLARI
|1.0324
|NGN
|NİJERYA NAİRASI
|0.04277
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00172
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|5.3872
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|4.7768
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.18284
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|14.7366
|SDG
|SUDAN POUNDU
|0.03276
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.00784
|SZL
|SVAZİLAND LİLANGENİSİ
|1.0324
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.58003
|TND
|TUNUS DİNARI
|6.4163
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|5.6360
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.53332
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|51.2294
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|27.7628
|VND
|VİETNAM DONGU
|0.00084
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|5.3781
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|0.63907
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|12.2973