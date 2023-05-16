Borsa İstanbul'da değer kaybı Borsa İstanbul'da değer kaybı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.08544
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.19129
BHD BAHREYN DİNARI 52.2520
BDT BANGLADEŞ TAKASI 0.18339
BAM BOSNA HERSEK MARKI 10.9371
BWP BOTSVANA PULASI 1.4596
BRL BREZİLYA REALİ 4.0218
DZD CEZAYİR DİNARI 0.14470
CZK ÇEK KORUNASI 0.90581
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00133
MAD FAS DİRHEMİ 1.9434
PHP FİLİPİN PESOSU 0.35136
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 1.0325
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 7.7246
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.23959
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 2.7971
HKD HONG KONG DOLARI 2.5129
IQD IRAK DİNARI 0.01504
ISK İZLANDA KRONU 0.14211
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.04374
COP KOLOMBİYA PESOSU 0.00438
LYD LİBYA DİNARI 4.1162
HUF MACAR FORİNTİ 0.05810
MKD MAKEDONYA DİNARI 0.34802
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 4.3782
MXN MEKSİKA PESOSU 1.1288
EGP MISIR LİRASI 0.63747
MDL MOLDOVA LEYİ 1.1084
NAD NAMİBYA DOLARI 1.0324
NGN NİJERYA NAİRASI 0.04277
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00172
PEN PERU YENİ SOLU 5.3872
PLN POLONYA ZLOTİSİ 4.7768
RSD SIRP DİNARI 0.18284
SGD SİNGAPUR DOLARI 14.7366
SDG SUDAN POUNDU 0.03276
SYP SURİYE LİRASI 0.00784
SZL SVAZİLAND LİLANGENİSİ 1.0324
THB TAYLAND BAHTI 0.58003
TND TUNUS DİNARI 6.4163
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 5.6360
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.53332
OMR UMMAN RİYALİ 51.2294
JOD ÜRDÜN DİNARI 27.7628
VND VİETNAM DONGU 0.00084
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 5.3781
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.63907
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 12.2973