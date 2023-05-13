Türkiye'nin 15 Mayıs sonrası ekonomi politikalarının konuşulduğu buluşmada Prof. Dr. Bilge Yılmaz, göreve geldikleri taktirde TCMB’nin ABD ve AB merkez bankalarından daha şeffaf olacağını söyledi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Burak Akburak’ın İstanbul Ataşehir’deki seçim bürosu, 12 Mayıs’ta İYİ Partili iki önemli isimle bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Prof. Dr. Bilge Yılmaz ve İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Burak Akburak 15 Mayıs sonrasında ekonomideki yol haritasını konuşmak üzere iş dünyasının önemli temsilcileriyle bir araya geldi. İktidar değişikliğinin ardından ekonominin direksiyonuna geçmesi beklenen Prof. Dr. Bilge Yılmaz, gerçekleştirdiği konuşmada ekonomi yönetimini devralmaya hazır olduklarını belirtti. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Burak Akburak ise ittifak olarak ekonomiyi düzlüğe çıkarabilecek liyakatli kadrolara sahip olduklarını ifade etti.

“Kur Korumalı Mevduat uygulamasını sonlandıracağız”

İktidar değişikliğinin ardından bilimsel temellere dayalı politikalara başvuracaklarını belirten Prof. Dr. Bilge Yılmaz, “Biz bilime dayalı, üst düzey merkez bankalarının uyguladığı ve herkesin gurur duyacağı politikalar uygulayacağız. TCMB; ABD ve AB merkez bankalarından daha şeffaf hale gelecek.” dedi.

Kur Korumalı Mevduat uygulamasından çıkacaklarını söyleyen Yılmaz, “Bu iç borcumuzu artıran ucube bir sistem. Göreve gelir gelmez yeni alımları durduracağız. Ama tabi vadede parası olanların ödemesini zamanında yapacağız. Devlet bir söz vermişse bunu yerine getirmemek olmaz. Ayrıca KKM’den doğru bir şekilde çıkmamızın doğrultusunda dolarizasyondaki momentum da düşecektir. İnsanlar TL’de durmanın daha sağlıklı olduğunu gördüğü taktirde dolarizasyon azalacaktır.” dedi.

“İlk 12 ayda en az 100 milyar dolar gelecektir”

Seçildikleri taktirde ilk 12 ayda en az 100 milyar dolara yakın sermayenin gelmesini beklediğini vurgulayan İYİ Parti’nin Ekonomi Politikaları Başkanı şunları ifade etti:

“Sermaye akşının gerçekleşmesiyle birlikte merkez bankası rezerv toplayacaktır. Ayrıca böyle para akışlarında yerel para aşırı değerlenir ama biz bu noktada da dengeli bir yaklaşım sergileyeceğiz. Türkiye’ye AKP iktidarının ilk yıllarında yurt dışından çok büyük paralar geldi. Hatta bazı yıllar milli gelirin yüzde 10’u kadar geldiğini gördük. Bu çok yüksek bir oran. Ancak nihayetinde bu kadar para geldikten sonra ne arttı? Gayrimenkul arttı. Ne düştü? Tarım düştü.”

“15 Mayıs itibarıyla bu kadrolar göreve gelecek ve bu millet derin bir nefes alacak”

Etkinlikte gerçekleştirdiği konuşmada Millet İttifakı’nın ülkeyi düzlüğe çıkarmak için hazır olduğunu belirten İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Burak Akburak, “Bugün burada, seçim büromuzda ülkemizin en önemli değerlerinden, partimizin Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz hocamızı ağırladık. Kendisi 14 Mayıs’ta milletimizin gösterdiği iradeyle İnşallah ekonomi yönetiminin başına geçecek. Nihayetinde de kendisinin engin bilgi ve deneyimiyle vatandaşımızın düştüğü bu ekonomik darboğazdan çıkacağını düşünüyorum. Yalnızca parti olarak değil ittifakımızın genelinde her alanda hem insanlarımıza hem de dış dünyaya güven verecek çok liyakatli kadrolara sahibiz. 15 Mayıs itibarıyla da bu kadrolar göreve gelecek ve bu millet derin bir nefes alacak.” dedi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ