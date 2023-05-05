T.C.İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
2021/1287 TLMT.TAŞINMAZIN GAZETE İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/1287 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
Tapu Kaydı ve Özellikler: İstanbul İl, Bayrampaşa İlçe, TOPÇULAR Mahalle/Köy, 420 Ada, 25 Parsel, 1100/1920000 arsa paylı 4.285,67m2 yüzölçümlü 1. Bodrum Kat 39 Nolu Nolu Bağımsız Bölümün 1/5 hissesi niteliğindedir. Adresi: Orta Mah. Ferah Sok. No: 6, 1.Bodrum Kat 39 Bb Bayrampaşa / İSTANBUL
İmar Durumu: 20 ada 25 parsel, 21.11.2005 tasdik tarih 1/1000 ölçekli Bayrampaşa Revizyon Uygulama İmar Planında ayrık nizam TAKS:0,40 KAKS:2,00 ticaret alanları fonksiyonunda kalmaktadır. Parselde bulunan taşınmazın 13.08.1993 tarih 1993/6-3 sayılı yapı ruhsatı olduğu ve 39 nolu bağımsız bölümün 150 m2 den küçük olduğu tespit edilmiştir.
Kıymeti: 220.000,00 TL KDV Oranı: %18
Kaydındaki Şerhler: 14/02/1994 tarihli yönetim planı bulunmaktadır. Kira kontratosu tescili 26/04/1994 tarih ve 1735 yevmiye ile T.E.K. Gen. Müd. Lehine 99 yıllığına 1TL'den ekli haritada gösterilen 8729 yevmiye nolu Trafo yeri ve Geçiş yeri için şerhi bulunmaktadır.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 11/07/2023 - 10:30
Bitiş Tarih ve Saati : 18/07/2023 - 10:30
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 11/08/2023 - 10:30
Bitiş Tarih ve Saati : 18/08/2023 - 10:30
03/05/2023 (İİK m.114 ve m.126)
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