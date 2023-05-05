Örnek No:55*

T.C.İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2021/1287 TLMT.TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/1287 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Tapu Kaydı ve Özellikler: İstanbul İl, Bayrampaşa İlçe, TOPÇULAR Mahalle/Köy, 420 Ada, 25 Parsel, 1100/1920000 arsa paylı 4.285,67m2 yüzölçümlü 1. Bodrum Kat 39 Nolu Nolu Bağımsız Bölümün 1/5 hissesi niteliğindedir. Adresi: Orta Mah. Ferah Sok. No: 6, 1.Bodrum Kat 39 Bb Bayrampaşa / İSTANBUL

İmar Durumu: 20 ada 25 parsel, 21.11.2005 tasdik tarih 1/1000 ölçekli Bayrampaşa Revizyon Uygulama İmar Planında ayrık nizam TAKS:0,40 KAKS:2,00 ticaret alanları fonksiyonunda kalmaktadır. Parselde bulunan taşınmazın 13.08.1993 tarih 1993/6-3 sayılı yapı ruhsatı olduğu ve 39 nolu bağımsız bölümün 150 m2 den küçük olduğu tespit edilmiştir.

Kıymeti: 220.000,00 TL KDV Oranı: %18

Kaydındaki Şerhler: 14/02/1994 tarihli yönetim planı bulunmaktadır. Kira kontratosu tescili 26/04/1994 tarih ve 1735 yevmiye ile T.E.K. Gen. Müd. Lehine 99 yıllığına 1TL'den ekli haritada gösterilen 8729 yevmiye nolu Trafo yeri ve Geçiş yeri için şerhi bulunmaktadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/07/2023 - 10:30

Bitiş Tarih ve Saati : 18/07/2023 - 10:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/08/2023 - 10:30

Bitiş Tarih ve Saati : 18/08/2023 - 10:30

03/05/2023 (İİK m.114 ve m.126)

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