Türkiye'nin en büyük askeri gemisi ve içinde dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı yer alan TCG Anadolu, İstanbul Boğazı'nda seyre çıkarken Cumhurbaşkanı Erdoğan ve vatandaşları selamladı. O anlarda ise TCG Anadolu'ya yunus balıkları eşlik etti.

İstanbul'da TCG Anadolu yoğunluğu

Milli Savunma Bakanlığı o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu'yu görmek isteyen vatandaşlar, geminin demirlediği Sarayburnu Limanı'na akın etti. Halk ziyarete açıldığı ilk günden itibaren TCG Anadolu'ya yoğun bir ilgi oluştu. Vatandaşların görmek için uzun kuyruklar oluşturduğu TCG Anadolu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı faaliyetleri kapsamında İstanbul Boğazı'ndan geçişi yaparak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve halkı selamladı. Gemi, Karadeniz'e doğru seyrine devam edecek. Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçak ve helikopterlerinde geçişine eşlik ettiği TCG Anadolu seyrine devam ederken yunus balıkları eşlik etti. O anlar Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Bakanlık yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: 'TCG ANADOLU’nun İstanbul Boğazı’ndaki seyrine denizlerdeki dostlarımız yunus balıkları da eşlik ediyor. Tüm halkımızı Asya ve Avrupa sahillerinden bu gururu yaşamaya davet ediyoruz.'