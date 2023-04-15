Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer el ele

A 101'de bu hafta neler var? A 101 aktüel katalogdaki indirimli ürünler - 13 Nisan Perşembe 2023

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Sarayburnu Limanı’na demirleyecek olan gemimiz aşağıda belirtilen tarih ve saat aralığında vatandaşlarımız tarafından ziyaret edilebilecektir.”

TCG ANADOLU ayrıca 24 Nisan 2023 tarihinde de İstanbul Boğazı2ndan geçerek vatandaşlarımızı selamlayacaktır.

Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle: