Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:
“TCG ANADOLU halkımızın ziyaretine açılıyor.
Kısa süre önce hizmete giren TCG ANADOLU Gemisi,17-23 Nisan 2023 tarihleri arasında İstanbul’da halkımızın ziyaretine açılacaktır.
TCG ANADOLU ayrıca 24 Nisan 2023 tarihinde de İstanbul Boğazı2ndan geçerek vatandaşlarımızı selamlayacaktır.
Sarayburnu Limanı’na demirleyecek olan gemimiz aşağıda belirtilen tarih ve saat aralığında vatandaşlarımız tarafından ziyaret edilebilecektir.”
17 Nisan 2023 saat 13.00-18.00
18 Nisan 2023 saat 10.00-18.00
19 Nisan 2023 saat 10.00-18.00
21 Nisan 2023 saat 10.00-18.00
22 Nisan 2023 saat 10.00-18.00
23 Nisan 2023 saat 10.00-18.00
YENİGÜN HABER MERKEZİ