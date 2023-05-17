T.C.BAKIRKÖY3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2022/109 Esas

Davacı , TAHSİN GÜZEL ileDavalı , SELÇUK ŞENTÜRK arasında mahkememizde görülmekte olan Tasarrufun İptali (İİK 277 Ve Devamı) davası nedeniyle;

Mahkememizce davalı SELÇUK ŞENTÜRK'e dava dilekçesinde belirtilen adresine dava dilekçesi tebliğe çıkartılmış, tebligat bila tebliğ iade edilmiş, yapılan tüm aramalara rağmenadı geçenin tebligata elverişli adresi tespit edilemediğinden dava dilekçesi, tensip zaptı, ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma günü: 19/06/2023 günü saat: 09:40'da duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ilanen tebliğ olunur.04/05/2023