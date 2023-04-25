Türkiye Cumhuriyeti Millî Savunma Bakanlığı, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, ülkenin deniz ve hava kuvvetlerini temsil eden TCG ANADOLU ve çelik kartalları Galata Kulesi'nden gururla izlenen bir manzara ile sergiledi. Paylaşımda, Türkiye'nin denizdeki gücünü temsil eden TCG ANADOLU ve havadaki gücünü temsil eden çelik kartallarının arka planda dünyanın en güzel manzaralarından biri olan İstanbul siluetiyle görüntülendiği belirtildi.

Bakanlık, "@tcsavunma Hezarfen Ahmet Çelebi’nin kartal kanatlarıyla uçuş yaptığı Galata Kulesi’nden gurur görüntüsü; Denizde, Mavi Vatan’daki gücümüz TCG ANADOLU, Havada ise Gök Vatanımızın çelik kartalları, Arka fonda da dünyanın en güzel manzarası…" ifadelerini kullandı.

Bu paylaşım, Türkiye'nin savunma gücü ve teknolojik kabiliyetlerini sergileyerek, ülkenin ulusal güvenliği ve bölgesel istikrarı için önemli bir rol oynadığını vurgulamaktadır. Ayrıca, Türkiye'nin tarihi ve kültürel mirasını da hatırlatarak, ülkenin köklü geçmişi ve savunma sanayiindeki gelişimini bir arada sunmaktadır.

YENİGÜN HABER MERKEZİ