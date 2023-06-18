T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 11. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No: 2020/111

Karar No: 2022/522

İ L A N

Mahkememizin 2020/111 Esas sayılı dosyasında; Ramazi ve Nergizi oğlu, 01/01/1987 Gürcistan doğumlu Gürcistan nüfusunda kayıtlı. GİORGİ ZAİDZEV hakkında kaçakçılık suçundan 5 yıl 7 ay hapis ve 20TL Adli Para Cezası ile Cezalandırılmasına karar verilmiş olup

Sanığa ait gıyabi mahkumiyet kararı tüm aramalara rağmen tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı tebligat kanununun 28 ve 29 maddeleri uyarınca gazetede ilanı ile ilan tarihinden itibaren 7 gün içinde tebliğ edilmiş sayılacağı ve kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 14/06/2023