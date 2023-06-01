T.C. İSTANBUL 59. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

DOSYA NO : 2022/343 Esas

KARAR NO : 2023/172

Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 23/03/2023 tarihli ilamı ile 155/2 maddesi gereğince 6000 TL ADLİ PARA, 80 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan Şefik ve Tülay oğlu, 19/03/1984 doğumlu, Giresun, Bulancak, Küçüklü mah/köy nüfusuna kayıtlı GÖKMEN AKTAŞ tüm aramalara rağmen bulunamamış, gıyapta verilen karar adresi belirlenemeyen sanığa tebliğ edilememiş olduğundan 7201 sayılı kanunun 28. Maddesi uyarınca tebligatın ilanen yapılmasına ve ilanın resmi gazetede yayımlanmasından itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olduğundan TEBLİGAT YERİNE GEÇERLİ OLMAK ÜZERE İLAN OLUNUR. 30.05.2023