Örnek No:54*

T.C. İSTANBUL 33. İCRA DAİRESİ

2021/35704 ESAS

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/35704 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 120,00 1 Taşınır 1 Adet RİCO 1220 TONER ORİJİNAL 180,00 2

Adet Taşınır 2 Adet RİCO 1220 MUADİL TONER . 1.400,00 2 Taşınır 2 Adet TOSHİBA T 1800CS TONER . 2.800,00 4 Taşınır 4 Adet TK 725 MUADİL TONER . 600,00 1 Taşınır 1 Adet TK 675 MUADİL TONER . 250,00 1 Taşınır 1 Adet KM 230 MUADİL TONER . 440,00 4 Taşınır 4 Adet RİCOH PF1230 MUADİL TONER . 140,00 1 Taşınır 1 Adet BROTHER TN550 MUADİL TONER . 260,00 2 Taşınır 2 Adet TN 1020 TONER . 5.600,00 56 Taşınır 56 Adet FUJU MARKA LAZER TONERİ SİYAH 600,00 5 Taşınır 5 Adet FUJU MARKA LAZER TONERİ RENKLİ 33.600,00 48 Taşınır 48 Adet OKİ B721 MUADİL TONER . 1.540,00 11 Taşınır 11 Adet PANASONIC FP7728 TONER ORİJİNAL 12.750,00 17 Taşınır 17 Adet HP 645 MUADİL TONER . 1.500,00 6 Taşınır 6 Adet SAMSUNG 409 MUADİL TONER . 600,00 2 Taşınır 2 Adet LEXMARK E 23 TONER . 625,00 5 Taşınır 5 Adet RİCOH R1270 TONER . 201.600,00 126 Taşınır 126 Adet OKİ B4000 ORİJİNAL TONER . 720,00 9 Taşınır 9 Adet HP 214A MUADİL TONER . 5.200,00 8 Taşınır 8 Adet HP CF330 RENKLİ TONER . 1.200,00 2 Taşınır 2 Adet CANON CRG-711 RENKLİ TONER . 3.450,00 10 Taşınır 10 Adet KYOCERA CM-1525 ORİJİNAL TONER . 1.260,00 36 Taşınır 36 Adet EPSON FX-1170 ORİJİNAL ŞERİT . 700,00 10 Taşınır 10 Adet EPSON 8750 ORİJİNAL ŞERİT . 500,00 10 Taşınır 10 Adet RİCOH JP-12M ORİJİNAL MASTER . 32.750,00 131 Taşınır 131 Adet CANON CR18 RENKLİ KARTUŞ ORİJİNAL 20.100,00 67 Taşınır 67 Adet ZEBRA ZXP1 SİYAH RİBBON ŞERİT . 6.000,00 75 Taşınır 75 Adet MUHTELİF MARKA TONER . 480,00 8 Taşınır 8 Adet OKİ B4000 ORİJİNAL TONER . 4.800,00 3 Taşınır 3 Adet OKİ B4000-400 ORİJİNAL TONER . 1.600,00 1 Taşınır 1 Adet OKİ B411 ORİJİNAL TONER . 2.100,00 3 Taşınır 3 Adet PANASONIC F411 ORİJİNAL TONER . 150,00 1 Taşınır 1 Adet KYOCERA DC-1215 ORİJİNAL TONER . 4.680,00 36 Taşınır 36 Adet OLİVETTİ CRJ40 ORİJİNAL KARTUŞ . 630,00 14 Taşınır 14 Adet EPSON T1293 RENKLİ KARTUŞ . 2.520,00 28 Taşınır 28 Adet MUHTELİF MARKA TONER . 2.100,00 14 Taşınır 14 Adet HP 6511A MUADİL TONER . 2.250,00 25 Taşınır 25 Adet BROTHER TN360 MUADİL TONER . 1.000,00 10 Taşınır 10 Adet BROTHER TN350 MUADİL TONER . 11.040,00 46 Taşınır 46 Adet SAMSUNG MI 1710 MUADİL TONER . 2.000,00 10 Taşınır 10 Adet BROTHER MUHTELİF TONER . 1.400,00 2 Taşınır 2 Adet OKİ B721 MUADİL TONER . 2.550,00 17 Taşınır 17 Adet RİSO S-4386 ORİJİNAL MÜREKKEP . 450,00 3 Taşınır 3 Adet RİCO 2220 MUADİL TONER . 4.250,00 17 Taşınır 17 Adet XEROX X6000 RENKLİ TONER . 250,00 5 Taşınır 5 Adet PANASONIC LXO 170 MUADİL ŞERİT . 7.000,00 10 Taşınır 10 Adet SAMSUNG CLT 504S LAZER TONER RENKLİ 8.140,00 11 Taşınır 11 Adet XEROX 5335 TONER . 26.100,00 29 Taşınır 29 Adet LEXMARK C746 RENKLİ TONER . 37.000,00 50 Taşınır 50 Adet SAMSUNG 407 RENKLİ TONER . 2.320,00 8 Taşınır 8 Adet HP 505X SİYAH TONER . 5.000,00 5 Taşınır 5 Adet XEROX 5335 DRAM . 36.000,00 60 Taşınır 60 Adet CF 332 RENKLİ TONER . 9.000,00 18 Taşınır 18 Adet 214 A SİYAH TONER . 11.000,00 10 Taşınır 10 Adet HP 8543 X TONER . 1.500,00 10 Taşınır 10 Adet SAMSUNG MUHTELİF TONER . 27.500,00 25 Taşınır 25 Adet XEROX 6280 RENKLİ TONER . 10.000,00 20 Taşınır 20 Adet LEXMARK MS-510 TONER . 6.000,00 20 Taşınır 20 Adet BROTHER TK560 MUADİL TONER .

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/06/2023 - 14:57

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/07/2023 - 14:57 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/07/2023 - 14:57

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Bitiş Tarih ve Saati : 31/07/2023 - 14:57

07/06/2023 (İİK m.114/4)