T.C. İSTANBUL 33. İCRA DAİRESİ
2021/35704 ESAS
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/35704 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|120,00
|1
|Taşınır
|1 Adet RİCO 1220 TONER ORİJİNAL
|180,00
|2
Adet
|Taşınır
|2 Adet RİCO 1220 MUADİL TONER .
|1.400,00
|2
|Taşınır
|2 Adet TOSHİBA T 1800CS TONER .
|2.800,00
|4
|Taşınır
|4 Adet TK 725 MUADİL TONER .
|600,00
|1
|Taşınır
|1 Adet TK 675 MUADİL TONER .
|250,00
|1
|Taşınır
|1 Adet KM 230 MUADİL TONER .
|440,00
|4
|Taşınır
|4 Adet RİCOH PF1230 MUADİL TONER .
|140,00
|1
|Taşınır
|1 Adet BROTHER TN550 MUADİL TONER .
|260,00
|2
|Taşınır
|2 Adet TN 1020 TONER .
|5.600,00
|56
|Taşınır
|56 Adet FUJU MARKA LAZER TONERİ SİYAH
|600,00
|5
|Taşınır
|5 Adet FUJU MARKA LAZER TONERİ RENKLİ
|33.600,00
|48
|Taşınır
|48 Adet OKİ B721 MUADİL TONER .
|1.540,00
|11
|Taşınır
|11 Adet PANASONIC FP7728 TONER ORİJİNAL
|12.750,00
|17
|Taşınır
|17 Adet HP 645 MUADİL TONER .
|1.500,00
|6
|Taşınır
|6 Adet SAMSUNG 409 MUADİL TONER .
|600,00
|2
|Taşınır
|2 Adet LEXMARK E 23 TONER .
|625,00
|5
|Taşınır
|5 Adet RİCOH R1270 TONER .
|201.600,00
|126
|Taşınır
|126 Adet OKİ B4000 ORİJİNAL TONER .
|720,00
|9
|Taşınır
|9 Adet HP 214A MUADİL TONER .
|5.200,00
|8
|Taşınır
|8 Adet HP CF330 RENKLİ TONER .
|1.200,00
|2
|Taşınır
|2 Adet CANON CRG-711 RENKLİ TONER .
|3.450,00
|10
|Taşınır
|10 Adet KYOCERA CM-1525 ORİJİNAL TONER .
|1.260,00
|36
|Taşınır
|36 Adet EPSON FX-1170 ORİJİNAL ŞERİT .
|700,00
|10
|Taşınır
|10 Adet EPSON 8750 ORİJİNAL ŞERİT .
|500,00
|10
|Taşınır
|10 Adet RİCOH JP-12M ORİJİNAL MASTER .
|32.750,00
|131
|Taşınır
|131 Adet CANON CR18 RENKLİ KARTUŞ ORİJİNAL
|20.100,00
|67
|Taşınır
|67 Adet ZEBRA ZXP1 SİYAH RİBBON ŞERİT .
|6.000,00
|75
|Taşınır
|75 Adet MUHTELİF MARKA TONER .
|480,00
|8
|Taşınır
|8 Adet OKİ B4000 ORİJİNAL TONER .
|4.800,00
|3
|Taşınır
|3 Adet OKİ B4000-400 ORİJİNAL TONER .
|1.600,00
|1
|Taşınır
|1 Adet OKİ B411 ORİJİNAL TONER .
|2.100,00
|3
|Taşınır
|3 Adet PANASONIC F411 ORİJİNAL TONER .
|150,00
|1
|Taşınır
|1 Adet KYOCERA DC-1215 ORİJİNAL TONER .
|4.680,00
|36
|Taşınır
|36 Adet OLİVETTİ CRJ40 ORİJİNAL KARTUŞ .
|630,00
|14
|Taşınır
|14 Adet EPSON T1293 RENKLİ KARTUŞ .
|2.520,00
|28
|Taşınır
|28 Adet MUHTELİF MARKA TONER .
|2.100,00
|14
|Taşınır
|14 Adet HP 6511A MUADİL TONER .
|2.250,00
|25
|Taşınır
|25 Adet BROTHER TN360 MUADİL TONER .
|1.000,00
|10
|Taşınır
|10 Adet BROTHER TN350 MUADİL TONER .
|11.040,00
|46
|Taşınır
|46 Adet SAMSUNG MI 1710 MUADİL TONER .
|2.000,00
|10
|Taşınır
|10 Adet BROTHER MUHTELİF TONER .
|1.400,00
|2
|Taşınır
|2 Adet OKİ B721 MUADİL TONER .
|2.550,00
|17
|Taşınır
|17 Adet RİSO S-4386 ORİJİNAL MÜREKKEP .
|450,00
|3
|Taşınır
|3 Adet RİCO 2220 MUADİL TONER .
|4.250,00
|17
|Taşınır
|17 Adet XEROX X6000 RENKLİ TONER .
|250,00
|5
|Taşınır
|5 Adet PANASONIC LXO 170 MUADİL ŞERİT .
|7.000,00
|10
|Taşınır
|10 Adet SAMSUNG CLT 504S LAZER TONER RENKLİ
|8.140,00
|11
|Taşınır
|11 Adet XEROX 5335 TONER .
|26.100,00
|29
|Taşınır
|29 Adet LEXMARK C746 RENKLİ TONER .
|37.000,00
|50
|Taşınır
|50 Adet SAMSUNG 407 RENKLİ TONER .
|2.320,00
|8
|Taşınır
|8 Adet HP 505X SİYAH TONER .
|5.000,00
|5
|Taşınır
|5 Adet XEROX 5335 DRAM .
|36.000,00
|60
|Taşınır
|60 Adet CF 332 RENKLİ TONER .
|9.000,00
|18
|Taşınır
|18 Adet 214 A SİYAH TONER .
|11.000,00
|10
|Taşınır
|10 Adet HP 8543 X TONER .
|1.500,00
|10
|Taşınır
|10 Adet SAMSUNG MUHTELİF TONER .
|27.500,00
|25
|Taşınır
|25 Adet XEROX 6280 RENKLİ TONER .
|10.000,00
|20
|Taşınır
|20 Adet LEXMARK MS-510 TONER .
|6.000,00
|20
|Taşınır
|20 Adet BROTHER TK560 MUADİL TONER .
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 28/06/2023 - 14:57
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Bitiş Tarih ve Saati : 05/07/2023 - 14:57
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 24/07/2023 - 14:57
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Bitiş Tarih ve Saati : 31/07/2023 - 14:57
07/06/2023 (İİK m.114/4)
#ilangovtr Basın No ILN01846401