T.C. İSTANBUL 29. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

İ L A N

Sayı :2022/581 Esas 15/05/2023

Davalı Nevzat Karaçalı (TC No: 677*****760) adına adres araştırması sonucu adresi tespit edilemediğinden ilan yoluyla tebligat yapılmasına karar verilmiş olup, davacı tarafından açılan İtirazın İptali (Haksız Eylemden Kaynaklanan Zarar Nedeniyle) davasının dava dilekçesinde özetle;

Davalı Nevzat Karaçalı(TC No: 677*****760)'nın kullanımında olan tesisatta davacı Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından 26/09/2014 tarihinde yapılan denetimde, "Perakende Satış Sözleşmesi veya İkili Anlaşma olmaksızın enerji kullanıldığı"nın tespit edilmesi üzerine GP/494271 seri numaralı Kaçak Elektrik Tespit Tutanağının düzenlendiği, 1.259,70 TL davalıya fatura tahakkuk ettirildiği, söz konusu kaçak elektrik bedeline gecikmiş gün faizi ve faizin KDV'si ilave edilerek 2.012,54 TL'nin tahsili amacıyla İstanbul 32. İcra Müdürlüğü 2017/35456 Esas sayılı takip dosyası ile davalı hakkında icra takibi başlatılarak davalıya ödeme emri gönderildiği, davalının iş bu icra takibine itirazı sonucunda takibin durduğu, bu nedenlerle davalının İstanbul 32. İcra Müdürlüğü 2017/35456 Esas sayılı takip dosyasına yapmış olduğu itirazın iptali ile davalı aleyhine hükmedilecek meblağın %20'sinden az olmamak kaydıyla icra inkar tazminatı ödemeye mahkum edilmesine karar verilmesi talebinde bulunulduğu, İtirazın İptali davasına ilan tarihinden itibaren HMK 127. maddesi uyarınca 2 haftalık süre içerisinde davaya cevap vermesi aksi halde bu hakkından vazgeçmiş sayılacağı ve yargılamaya yokluğunda devam edileceği ilanen tebliğ olunur.

Mahkememizin 2022/581 esas sayılı dosyasının duruşmasının 22/09/2023 günü Saat 10:20'deMahkeme duruşma salonunda yapılacağı ilanen tebliğ olunur.